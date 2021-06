Rejsegilde for stort byggeri i Aabybro

AABYBRO:Torsdag var der rejsegilde på et stort byggeri i Aabybro Centret. Byggeriet kommer til at rumme fire-fem erhvervslokaler i stueplan plus 41 almene boliger og 16 ejerlejligheder.

Det blev markeret med taler, pølser og flere hurra’er.

Borgmester Mogens Chr. Gade holdt tale og sagde, at det var en stor dag i forhold til bosætning, hvor man moderniserer Aabybro Centret, så det bliver tidssvarende og samtidig sikrer potentiale for bosætning.

Han betegnede byggeriet som et kæmpe løft til byen.

- Det er det første af mange kommende delprojekter, som skal være med til at fremtidssikre byen, sagde han.

Der var også tale af arkitekt Søren Nygaard, og også Lars Emborg, direktør i Nørresundby Boligselskab, tog ordet.

Nørresundby Boligselskab står sammen med Tom Jakobsen bag byggeriet, hvor boligselskabets andel er 29 familieboliger og 12 ungdomsboliger i det nye byggeri.

- Det har været et kæmpe projekt. Mange har i corona-året 2020 lavet puslespil. Det her har været det helt store puslespil, sagde han.

Lars Emborg bemærkede også, at puslespillet, som man nu var samlet om i Aabybro, ikke hører til de billige. Det står i omkring 135 mio. kroner.

Der blev råbt trefoldigt hurra for byggeriet og for håndværkerne, og så var det tid til pølser.

Stor interesse

Interessen for at komme til at bo i de kommende lejligheder er stor, fortæller Lars Emborg.

- Det er positivt ud, sagde han og pegede på, at boligselskabet lige har haft indflytning i nye lejligheder i det tidligere posthus i Aabybro, og her var der fuldt hus fra dag et.

Der står allerede 40-50 personer på venteliste til de lejligheder, man nu er i gang med at bygge.

- Det ser godt ud, og vi forventer, at det bliver en succes fra start, fortæller Lars Emborg.

I stueetagen med erhverv kommer Bog & Idé, Thiele og Sportmaster til at flytte ind sammen med en eller to butikker mere.

Der, hvor de bygger, lå der tidligere butikslokaler, som nu er revet ned som en del af en renovering og fornyelse af Aabybro Centret.

De nye butikker er klar til indflytning 1. december, mens boligerne ventes klar til deres nye beboere 1. februar.