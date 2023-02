Rekordmange nye borgere er blevet budt velkommen til Ingstrup

INGSTRUP:Borgere der er flyttet til Ingstrup i løbet af det sidste halve år, fik forleden en glædelig overraskelse, da Jonna Jensen og Tina Simoni forleden var forbi med en pose med velkomsthilsner fra byen.

Som en velkomstgestus har Ingstrup i de seneste tre år uddelt velkomstpakker med gaver fra lokale sponsorer. Og det er første gang, at der bliver uddelt så mange.

- Vi er ude med velkomstpakker to gange om året, og om sommeren har vi uddelt otte til ti stykker, mens vi om vinteren har uddelt tre til fire stykker, så det er helt ny rekord, at vi nu har kunnet overrække 15 pakker, siger en glad Jonna Jensen, der har boet i Ingstrup hele sit liv.

- Vi ønsker at fortælle, hvad Ingstrup har at tilbyde, og at det er et godt sted at være, siger Jonna Jensen.

Mens nogle køber et hus i Ingstrup for at bosætte sig i byen permanent, er der også en del, der køber et hus for at bruge det som sommerhus. Foto: Bente Poder

De mange velkomstpakker er et tegn på, at der er flyttet mange til byen gennem det sidste halve år.

- Det betyder, at vi ikke er en by i afvikling men er en by, der fortsat er i udvikling, siger Jonna Jensen, der oplyser, at de seneste tilflyttere er en blanding af børnefamilier, par og seniorer, og desuden er nogle af husene købt som sommerhuse.

- Naturligvis vil vi helst have, at folk flytter til byen permanent, men vi oplever, at dem, der køber hus som sommerhus, dels sørger for at vedligeholde huset og dels tager del i byens aktiviteter som eksempelvis sportsugen, siger Jonna Jensen.

- Vi ser også, at nogle af dem faktisk ender med at bosætte sig her permanent. Denne gang er der tale om 11 husstande, der er fastboende, mens fire af husene er købt som sommerhuse.

Jonna Jensen og Tina Simoni har netop uddelt 15 velkomstpakker til nye borgere, der er flyttet til Ingstrup, og det er rekord. Privatfoto

Uddelingen af velkomstpakker er ikke kun en god gestus i forhold til de nye borgere, men det er også medvirkende til at skabe relationer, mener Jonna Jensen.

- Det er faktisk meget hyggeligt at komme ud og byde de nye borgere velkommen. Vi får en god snak - og selv om det ikke er alle, der taler dansk, klarer vi os igennem på en blanding af tysk, dansk og engelsk, og de fortæller os, hvor hyggeligt det er at flytte til Ingstrup, siger Jonna Jensen.