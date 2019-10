Rektor flytter til Hellerup

FJERRITSLEV:Bjarne Edelskov Nielsen, der siden 2016 har været rektor på Fjerritslev Gymnasium, skifter fra 6. januar 2020 rektorkontoret i Fjerritslev ud med lederkontoret på Gl. Hellerup Gymnasium nord for København. Han har arbejdet i forskellige funktioner på Fjerritslev Gymnasium siden 2005.

Det var et enigt ansættelsesudvalg, der indstillede den 40-årige Bjarne Edelskov Nielsen til stillingen.

Bjarne Edelskov Nielsen har siden han forlod folkeskolen haft begge ben solidt placeret i gymnasieverdenen. Først som elev på Vesthimmerlands Gymnasium, hvor han efterfølgende blev ansat som årsvikar i universitetstiden. Her læste han fagene musik og psykologi.

Efter kandidatgraden i 2006 var han ansat som årsvikar på både Vesthimmerlands Gymnasium og Fjerritslev Gymnasium, hvorefter han fik fastansættelse i Fjerritslev. Ud over lærerstillingen har karrieren efterfølgende involveret en stilling som uddannelsesleder og efterfølgende rektorstillingen, som Bjarne har siddet i i fire år.

Bjarne Edelskov Nielsen glæder sig til at tiltræde den nye stilling. Med terminologien fra et af hans to fagområder siger han.

- Jeg føler lidt jeg går fra at skulle styre et ensemble til skulle styre et helt symfoniorkester. Det bliver spændende, og jeg glæder mig til en masse nye udfordringer og til samarbejdet med skolens ansatte, siger han til gl. Hellerup Gymnasium.