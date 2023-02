René føler sig heldig: - Min hobby er min levevej

FJERRITSLEV:Når han en sjælden gang får mulighed for at trække stikket, nyder 53-årige René Hjørnet Jensen at gå i køkkenet og lave mad, og skulle han have valgt en anden vej at gå, er det ikke utænkeligt, at han havde valgt at uddanne sig til kok.

Det blev i stedet en detailuddannelse, han valgte, selv om forældrene, der drev et konditori i Søndergade i Fjerritslev, gerne havde set, at sønnike havde overtaget deres livsværk.

- Jeg syntes ikke, at den tanke var så spændende, og jeg havde lyst til at prøve noget andet, siger René Hjørnet Jensen, som har budt på kaffe i baglokalet i sin butik, Renés Vin og Grønttorv", i Fjerritslev.

Han blev i stedet elev i den lokale brugs, og efter at have været omkring militæret, fik han job i Kvickly i Ebeltoft, og flyttede til Djursland.

Efter et par år fik han nye udfordringer, da han blev ansat ved Carlsbergs depot i Grenaa og siden som salgschef med ansvar for Nordjylland.

René Hjørnet Jensen har ikke mange ledige timer til overs i døgnet, men når han har fri, slapper han af med at lave mad. Foto: Martin Damgård

Foden under eget bord

I 1999 forlod han ølbranchen, og åbnede året efter "Renés Vin og Grønttorv" midt i Fjerritslev.

- Jeg har altid haft et brændende ønske om at blive selvstændig, og det skyldes nok, at jeg er barn af forældre, som havde deres eget.

Umiddelbart kan man godt få den tanke, at det var et sats at åbne en butik med vin, specialiteter, spiritus, øl, frugt og grønt i Fjerritslev for 23 år siden.

Men, siger René Hjørnet Jensen:

- Jeg troede på projektet, og jeg føler mig heldig, for jeg har gjort min hobby til min levevej, siger han.

Butikken beskæftiger i dag fem medarbejdere inklusive chefen selv - heraf tre medarbejdere på fuld tid.

Selv om de 23 år har budt på mange arbejdstimer og en række udfordringer i form af finanskrise, et lokalt bank-krak, covid-19, energikrise mv., overskygges udfordringerne dog af de mange gode oplevelser, der er fulgt i kølvandet.

- Jeg har mange loyale kunder fra et stort opland, og jeg har haft mange oplevelser i kraft af butikken. Jeg har rejst en del for at besøge mine leverandører for til stadighed at udvikle butikken, siger René Hjørnet Jensen, der også har også haft den glæde at arbejde sammen med sin 82-årige far, der indtil sin død i december sidste år, kørte ud med varer.

Udover at være selvstændig er vinmanden engageret i flere bestyrelser, som alle har til formål at brande byen og skabe aktiviteter til glæde for turister og lokale. Foto: Martin Damgård

Musikalsk patriot

Noget andet den lokale vinmand også tror på, er musiklivet i Fjerritslev. Mens hustruen, Dorte, er medlem af bestyrelsen i VesterhavsRock, har René Hjørnet Jensen en finger med i spillet på adskillige kulturelle og musikalske fronter.

Han er næstformand i Kulturforeningen Tinghuset i Fjerritslev, han er med i bestyrelsen i MusikCompagniet, som netop har afholdt en succesfuld aften med "Pop og Pigtråde". Desuden er han bestyrelsesmedlem i Thisted Bryghus og tovholder på de populære musikarrangementer på Krotorvet, som sædvanligvis er et tilløbsstykke.

- Det er med til at brande byen og sikre gode oplevelser for lokale og turister, som synes, at det er imponerende, at de kan nyde en gratis koncert, når de er på ferie i området, siger René Hjørnet Jensen.

Mange jern i ilden

Man fornemmer, at der ikke er mange ledige minutter i vinmandens kalender - under vores snak i det lille baglokale er der en kunde, der lige vil høre om muligheden for rundvisning i Tinghuset, en medarbejder skal lige tjekke op på noget, og en kunde ønsker at tale med vinmanden.

René Hjørnet Jensens butik bugner af specialiteter blandt andet lokal øl, som han selv har været med til at fremstille. Alverdens Casper hedder en af øllene, og det er en mørk guldøl. Navnet er Ejgil Bodilsen ophavsmand til, da Casper var en Han Herreds kendte skikkelser. Han levede i 1864-1943 og tjente til det daglige brød ved at hjælpe på gårdene i området. Foto: Martin Damgård

Arbejdsdagen starter som regel klokken 4.30 og slutter hen på eftermiddagen. Nogle aftener skal han afholde en vin-, øl-, eller spiritussmagning, eller tage del i frivilligt bestyrelsesarbejde, men ingen af delene er en sur pligt, lader René Hjørnet Jensen forstå. Han gør det, fordi han kan lide det, og der bliver også skabt rum til de to døtre på henholdsvis 19 og 25 år.

Den sparsomme fritid ynder han at bruge derhjemme sammen med familie og venner, hvor han slapper af i køkkenet med at lave mad. Der bliver dog også skabt tid til at dyrke fællesskabet på det lokale håndboldbold, hvor han spiller på 23. år.

Han føler sig privilegeret over, at han er sin egen arbejdsgiver, og han har ikke nogen planer om at stoppe foreløbig.

- Jeg vil fortsat prøve at udvikle min butik med nye varer, afholde smagninger og i det helt taget følge med udviklingen.