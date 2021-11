Lodtrækning afgør René og Winnies skæbne

JAMMERBUGT: Valgbogen var minutter fra at blive underskrevet, da det viste sig, at to kandidater, der begge havde muligheden for at blive valgt ind i kommunalbestyrelsen i Jammerbugt, fik lige mange stemmer.

De to kandidater var René Rosenkrans og Winnie Aakjær fra Socialdemokratiet, som begge fik 213 stemmer.

Derfor skulle der trækkes lod - en lodtrækning som Rene Rosenkrans vandt, og dermed er han en del af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune til fordel for sin partifælle.

- Åh, det er helt vildt. Det her er bare ikke noget, man vil unde andre. At stå der på valgaftenen og mangle én stemme for så at få at vide, de har fundet én stemme ved fintællingen og så komme ind ved lodtrækning mod en kollega, siger René Rosenkrans.

Lodtrækningen foregik ved, at de to navne blev skrevet ned på hver sin seddel, hvorefter de blev fordelt i hver sin hånd. Dermed blev det altså René Rosenkrans navn, der blevet trukket.

En rutschebanetur

Da sløret blev løftet for de formodede kandidater til valgfesten i Kultur- og Erhvervscenter Aabybro i går omkring midnatstid, var det Winnie Aakjærs navn, der blev råbt op.

En optælling, en genoptælling og cirka 15 timer senere blev det dog partifællen René Rosenkrans, der endte med sejren. Dermed bliver han den ottende og sidste socialdemokrat, der bliver en del af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune, når den tiltræder 1. januar.

- Den nat og formiddag ønsker jeg ikke at andre nogensinde kommer til at stå i. Det har været nervepirrende. En rutschebanetur. Virkelig, siger han og fortsætter.

- Jeg er selvfølgelig meget glad, men det gør ikke processen spor skønnere at vinde i lodtrækning over ens partifælle.