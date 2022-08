Rengøringsansatte svinger igen kostene

AABYBRO:På grund af det psykiske arbejdsmiljø, utilfredshed over afskedigelse af kollega og manglende udbetalinger af løn og feriepenge har rengøringsansatte hos Rengoering.com - siden tirsdag - ladet rengøringsvognene stå ubenyttede hen. Torsdag morgen valgte de at genoptage arbejdet, og en række skoler og rådhuset i Aabybro kan igen se frem til at få gjort rent.

- Vi var onsdag i forhandling med Rengoering.com, som indvilgede i at lave en straksoverførsel til de medarbejdere, der enten manglede løn eller feriepenge. De penge var her til morgen på kontoen hos de pågældende medarbejdere, fortæller faglig medarbejder hos 3F, René Olsson.

I forhold til problemerne omkring det psykiske arbejdsmiljø har virksomheden tilkendegivet, at de arrangerer et fællesmøde, hvor parterne får vendt situationen.

Lone Nielsen glæder siger over at være tilbage på job - at strejke er ikke en ønskesituation, påpeger hun.

- Det var godt at være tilbage på vores vante plads og yde den service, vi gerne vil, siger Lone Nielsen.

- Det har været nogle hårde dage, men vi har følt os nødsaget til at ty til at nedlægge arbejdet, og vi håber, at det har gjort indtryk på vores arbejdsgiver, siger hun.

Selv om strejken fandt sin slutning, er René Olsson fortsat skeptisk omkring fremtiden – han har fået et nyt tilfælde af manglende løn samt en sag der skal beregnes på grund af mistanke om manglende løn.

- Jeg har ikke hænderne op over hovedet over det her, men hvis jeg fremadrettet kan se, at der sker forbedringer, vil jeg hæve dem stille og roligt, siger han.