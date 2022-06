Rengøringsassistenter troppede op til demonstration på rådhuset

AABYBRO:En skare af mennesker iført t-shirts med påskriften "Retfærdig Rengøring", repræsentanter fra lokale 3F-afdelinger og røde faner mødte de folkevalgte, da de onsdag eftermiddag mødtes til kommunalbestyrelsesmøde.

Anledningen til opbuddet, som talte omkring 70 personer, er den ulmende utilfredshed med vilkårene i det selskab, som Jammerbugt Kommune har udliciteret rengøringen i de kommunale institutioner til.

- Jeg forstår godt deres frustrationer, men det er også vigtigt at forstå, at der er forskel på at arbejde på en offentlig og en privat overenskomst. Vi forsøger ikke at fralægge os et ansvar, for de skal føle, at de har en god arbejdsplads, og derfor skal vi nu til bunds i sagen, siger borgmester Mogens Chresten Gade (V), der bød de fremmødte demonstranter velkommen.

Borgmester Mogens Chresten Gade (V) fik også en t-shirt med påskriften "Retfærdig Rengøring". Ina Bach, Fjerritslev, og Jonna Larsen, Brovst, mente, at den burde borgmesteren iføre sig til kommunalbestyrelsesmødet. Foto: Bo Lehm

Ifølge medarbejderne, der er ansat hos Rengoering.com, har de fået flere arbejdsopgaver, uden at tidsrammen er fulgt med. Endvidere har der været problemer med fejl i lønudbetalinger og manglende pensionsindbetalinger, ligesom de ansatte har måttet betale gebyr for at få udbetalt deres løn, da virksomheden midlertidigt har benyttet en baltisk bankforbindelse.

Louise Kær Nielsen er en af de rengøringsassistenter, der hver dag gør sit bedste for at sikre, at der er rent på blandt andet skoler, børnehaver og tandklinikker. Hun håber, at dagens demonstration vil få betydning for deres arbejdsmiljø.

Louise Kær Nielsen håber, at Jammerbugt Kommune vil droppe udliciteringen og trække rengøringsopgaven hjem. Foto: Bo Lehm

- Vi har skullet tage tilløb til at stille os op og belyse de urimelige forhold, vi arbejder under. Nu er der fokus på det, og politikerne lytter til os, siger Louise Kær Nielsen, der i sit stille sind håber, at kommunen trækker sin rengøring hjem.

Den holdning deler faglig konsulent hos 3F Skagerak, Vivian Hvolbæk Hansen.

- Efter vores opfattelse skal man ikke udlicitere en kerneopgave, som vi anser rengøring på skoler, børnehaver, plejecentre mv. for at være, siger hun.

Er det ikke vigtigt, at politikerne sørger for at få mest muligt ud af skattekronerne?

- Det er en årlig øvelse, når der skal forhandles budget, men det retfærdiggør ikke, at vores medlemmer får et dårligt arbejdsmiljø, som ender med, at de bliver nedslidte og i sidste ende må sygemeldes, siger Vivian Hvolbæk Hansen.

