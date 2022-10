Renovering af sommerhus gik galt - skadet af brand

GRØNHØJ:Onsdag kort før middag blev et sommerhus på Karensvej i Grønhøj kraftigt beskadiget af en brand.

Det var husets ejer, der selv slog alarm lidt før klokken 12. Han var kommet ud, så ingen personer var i fare ved branden.

Der var renovering i gang i sommerhuset.

- Der var flammer i et værelse, da vi kom frem, og det spredte sig til loftet, inden vi fik det slukket, fortæller Thomas Dybro, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Han fortæller, at det var nødvendigt at bryde vægge og loftet ned for at være sikker på, at der ikke lå gløder, der kunne få ilden til at blusse op igen.

- Så huset har fået en del skader - ikke bare af ilden, men også af, at vi har måtte bryde vægge og loftet ned, siger Thomas Dybro.