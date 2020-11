Restauranten lukker for gæster: - Det er lige før, jeg har lyst til at græde

BLOKHUS:Christoffer Hallager og Michaell Pedersen har næsten lige taget fat på opgaven som forpagtere af Restaurant Nordstjernen i Blokhus. Og det har de set frem til.

Men allerede nu, kort tid efter de overtog ansvaret hos Nordstjernen, er der sat et midlertidigt stop for det, der skulle være så godt.

For en del af de restriktioner, der nu indføres i syv nordjyske kommuner er, at alle restaurationer skal lukke for gæster og kun må sælge takeaway.

- Vi har haft det godt - indtil nu, siger Michaell Pedersen torsdag aften til NORDJYSKE.

Situationen er alvorlig for de to restauratører. Især fordi de er nyopstartede.

- Nu må vi se, hvad hjælpepakkerne kan gøre. Men lige nu er det lige før, jeg har lyst til at græde. For vi havde glædet os til at komme rigtigt i gang, tilføjer han.

Lukningen af restaurationerne i Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland og Thisted, gælder - som for de øvrige restriktioner - indtil videre til og med 3. december.