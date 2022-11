Rift om Tinas tilbud: Kunder står på venteliste

AABYBRO: - Jeg skal til julefest, og der vil den passe perfekt, siger Mette Zimmer og tilføjer, at der tilmed er 50 procent på varerne på den pågældende reol.

- Det vil sige, at den kun koster 10 kroner, smiler Mette Zimmer, der er en af de trofaste kunder i Modeloppen i Aabybro.

Mette Zimmer var i Modeloppen for at finde tøj til julefesten. Foto: Lars Pauli

Butikken med secondhand-dametøj åbnede i februar og har siden haft vokseværk, så der i dag også er en afdeling med børnetøj, som hedder "Hoppeloppen". I alt er der nu omkring 470 kvadratmeter med tøj, barnevogne, autostole, legetøj, prøverum og et hyggehjørne, hvor man kan sætte sig og nyde en kop gratis kaffe.

Tina Lenskjold droppede sit faste job som sundhedsplejerske til fordel for iværksætterdrømmen. Foto: Lars Pauli

Bag det hele står den forhenværende skolesundhedsplejerske Tina Lenskjold, som valgte at sige sit faste job op for at forfølge iværksætterdrømmen. Hun mente, at Aabybro, i lighed med Aalborg, kunne bære en butik med secondhandtøj, og det har vist sig, at hun ramte plet.

- Vi har kunder fra et meget stort opland - Brovst, Fjerritslev, Tylstrup og også fra Aalborg, og vi kan se, at interessen har været støt stigende siden starten. Vi har op til 100 kunder i butikken hver dag, siger Tina Lenskjold, der selv sætter en ære i at genbruge.

- Jeg køber kun nyt, når der er tale om undertøj, strømper og badetøj. Alt andet er genbrug, siger hun.

Modeloppen åbnede i februar, og nu har Tina Lenskjold udvidet med endnu en afdeling. Foto: Lars Pauli

Konceptet er enkelt: Man lejer en reol for 495 kroner pr. måned. Her kan man lave sin egen lille "butik" med tøj, som man er vokset fra, blevet træt af eller ikke bruger mere. En gang om måneden ryger der penge ind på kontoen i forhold til, hvor stort salget har været. Tina Lenskjold får 15 procent af salget, mens sælgeren får resten.

Og der er rigtig mange, der kan se en god idé i at sælge det brugte tøj.

- De seneste to måneder har der været ventetid på at få en reol i afdelingen med dametøj, siger Tina Lenskjold.

Gode penge i genbrug

Nicoline Rosendahl har to reoler i Modeloppen og er ved at fylde flere varer på hylderne. Hun glæder sig over muligheden for at kombinere økonomi og bæredygtighed.

- Når jeg har betalt kommission og reolleje, har jeg på fire uger tjent 5000 kroner, så der er tale om en megagod indtægt, siger Nicoline Rosendahl.

Også Betinna Esbech Hansen fra Brovst hylder genbrugstanken. Både som køber og sælger.

- Jeg går meget op i genbrug, og med undtagelse af sko og undertøj køber jeg udelukkende genbrug, og vi har manglet et sted som det her i lokalområdet, siger hun, mens hun hænger babytøj på bøjler.

Betinna Esbech Hansen køber stort set kun genbrugsting og har nu også gjort det til en forretning at sælge børnetøj, som nærmest ikke er brugt. Foto: Lars Pauli

- Jeg har også solgt via nettet, men det er tidskrævende og kræver en del kommunikation med kunderne. Her man kan mærke og se tøjet, og det er en fordel.

Der er flere, som ønsker at købe og sælge brugt tøj gennem Tina Lenskjold. Foto: Lars Pauli

For Tina Lenskjold blev iværksætterdrømmen til virkelighed, og hun har ikke fortrudt beslutningen om at forlade et trygt job med fast indtægt. I dag er hun sin egen chef og tilmed chef for fem medarbejdere, der hjælper til i butikken.

Tina Lenskjolds samlever, Jesper Thomsen, har også en finger med i spillet. Foruden at han, sammen med børn, familie og venner, har samlet de mange reoler, varetager han den økonomiske del, IT og markedsføring.

- Jeg plejer at sige, at jeg er ulønnet slave, men vi kalder mig pedel, siger Jesper Thomsen med et smil, der dog svinder en anelse ind, da talen falder på muligheden for yderligere udvidelser, for det er nemlig ensbetydende med, at der skal samles flere reoler.

- Jeg kunne godt tænke mig en afdeling med tøj for unge fyre, som går meget op i køb og salg af mærkevaretøj, men Jesper har sagt, at der skal gå lidt tid, før han samler flere reoler, siger Tina Lenskjold med smil i stemmen.

Genbrugstøj