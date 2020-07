Risikerede millionregning: Nu melder kommune om forlig med kritisk borger

JAMMERBUGT:Der er indgået forlig mellem Jammerbugt Kommune og en borger, der har kritiseret politikere og kommunale medarbejdere på en måde, som kommunen fandt injurierende.

Det oplyser Jammerbugt Kommune, som i sommeren 2019 lagde sag an mod borgeren, Lone Jensen, der blandt andet havde udarbejdet en 42 sider lang rapport om et sagsforløb om en tvangsfjernelse, som hun var stærk kritisk over for.

Hun skrev blandt andet: "Jeg er i denne sag fuldstændig rystet i min grundvold, for jeg havde ikke forventet, at jeg skulle opleve så meget magtfordrejning og manipulation hos ledelsen, inkompetente og helt nyuddannede rådgivere, som ikke har erfaring nok til at behandle og forvalte familiesager."

Jammerbugt Kommune følte sig krænket på vegne af fire politikerne og 12 medarbejdere og bad i første omgang Lone Jensen trække sine ord tilbage. Det ville hun ikke, og der blev forberedt en civil retssag, der kunne have ført til, at hun skulle betale i alt 3,8 millioner kroner til de 16 personer.

Lone Jensen sagde i juni 2019 til NORDJYSKE, at hun ikke troede, hun ville blive dømt, og at hun havde beviser imod kommunen, som ville føre hende renset igennem den kommende retssag.

- Det tror jeg ikke, kommunen er klar over. Så tror jeg ikke, at kommunen havde taget sagen i retten. Samtidig har jeg fået så meget opbakning fra folk bag mig, som sagde, jeg ikke skulle trække noget tilbage, sagde Lone Jensen af hvis hjemmeside det fremgår, at hun opfattede stævningen som et forsøg på at forskrække hende.

- Eller et forvirret håb om, at jeg vil få så travlt med retssagen, at jeg ikke får tid til at fordybe mig i børnesagerne, skrev hun.

NORDJYSKE har spurgt, om hun kan bekræfte, at hun har indgået forlig med kommunen og hvad der i så fald har fået hende til at ændre mening.

- Jeg kan ikke kommentere det, siger hun.

- Er det en del af den aftale, du har indgået?

- Det kan jeg heller ikke kommentere, siger Lone Jensen.

Bo Skou Frank, der er chef for Familie- og Forebyggelse hos Jammerbugt Kommune, siger, at det aldrig var kommunens ønske at lave søgsmål mod borgere.

- Men vi er også nødt til at sige, at vi har et hensyn at tage til vores medarbejdere, og når nogen bliver hængt uretmæssigt ud for deres opgaveløsning, så har vi som arbejdsgivere en forpligtelse til at reagere, siger Bo Skou Frank og forklarer, at søgsmålet først kom i stand, da kommunen ikke kom igennem med sit synspunkt om, at Lone Jensens udtalelser "var på den forkerte side af lovens grænser for, hvad man kan udtale sig om".

Han mener, at det må være op til Lone Jensen at forklare, hvad der har fået hende til at ændre holdning. Bo Skou Frank medgiver, at der langt fra de udtalelser, Lone Jensen kom med, til en udsendt meddelelses ordlyd om, at hun har "undskyldt over for alle de omtalte personer og beklaget enhver gene og uret, hun måtte have forvoldt med sine uberettigede og grundløse beskyldninger".

Familie- og Forebyggelseschefen mener alligevel, at det er bedre for kommunen at modtage en undskyldning end at føre sagen videre.

- Helt afgjort, siger Bo Skou Frank, som i øvrigt henviser til den udsendte meddelelse, som blandt andet siger: "Jammerbugt Kommune er tilfredse med forliget, da indgåelse af et forlig langt er at foretrække frem for at skuffe indgå i en retssag mod en borger".