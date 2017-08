Røgalarmer skal sikre de små

JAMMERBUGT: Ungerne i de otte nye vuggestuer, der hen over foråret og sommeren er blevet indrettet ved eksisterende daginstitutioner, kan slumre sikkert når vejret bliver for koldt til at sove ude. Det har politikerne i kommunens børne- og familieudvalg sørget for. Udvalget har godkendt opsætning af røgalarmer i de nybyggede skure, hvor børene skal have deres middagslur. Det kommer til at koste 455.000 kroner ekstra.

Skurene er nødvendige, fordi institutionerne ikke har plads til, at børnene kan sove indendørs. De kan samtidig bruges til opbevaring af både forældrenes og vuggestuens barnevogne samt udendørs legetøj.

Direkte forbindelse til brandvæsenet

Problemet med brandalarmerne er opstået, fordi den totalrådgiver, der skulle opføre de otte tilbygninger, ikke mente, at skurene til barnevognene krævede byggetilladelse. Det gør de, og så skal brandmyndighederne høres, og de krævede brandalarmer i skurene. Alarmerne skal have direkte forbindelse til brandvæsenet via fastnettelefonlinje, så en alarm automatisk udløser et opkald til brandstationen. Det er også et krav, at også personalet bliver varslet ved en alarm.

Den løsning, som udvalget peger på, er den dyreste, men også den eneste, der er fremtidssikret, hvis der senere kommer krav om alarmer generelt i daginstitutioner.

Ansvar undersøges

Udgiften til brandalarmerne skal godkendes af kommunalbestyrelsen, og hvis det sker på mødet 31. august, kan alarmerne komme i udbud og blive sat op inden vinter.

Formanden for børne- og familieudvalget, som vuggestuerne hører under, varslede i juni, da miseren kom frem, et muligt efterspil over for den rådgiver, der har stået for byggerierne.

- Vi skal have fundet ud af, om der er et rådgiveransvar i denne sag, og om vi har fået det, vi har betalt for, sagde Jens Jungersen (V).

I dag siger han, at det stadig undersøges, om rådgiveren kan gøres ansvarlig for miseren.

De nye vuggestuepladser er oprettet ved børnehaverne i Ørebro, Trekroner, Tranum, Gjøl, Ulveskov, Nørhalne, Saltum og Vester Hjermitslev. Næste år skal der oprettes vuggestuepladser ved Anlægsvejens børnehave i Aabybro.