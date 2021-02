Rørende sang: Lærere sender musikalsk hilsen til elever

AABYBRO: Så nu er vi der igen.

Nu skal I undervises hjem'.

Derfor sender vi her

en hilsen ind til jer,

for at I nu ikke glemmer os så let.

Sådan synger lærere fra Aabybro Friskole i en sang med tilhørende video, som er delt på Aabybro Friskoles facebookside. Sangen "Det bli´r godt igen" bliver sunget af klasselærere og velkendte ansigter til skolens knap 200 elever. Det har siden fået begejstrede forældre til tasterne.

- Sangen er blevet taget rigtig godt imod. Der er kommet kommentarer inde på Facebook til videoen, den er blevet delt på andre portaler, og så har vi fået flere mails fra forældre, som har været glade for opmuntringen, siger Michael Jacobsen, skolelærer på Aabybro Friskole og initiativtager bag sangen.

Blandt videoens kommentarer på Facebook er der også kun rosende ord at finde:

"Hold nu op, hvor er I gode. Tak for smil."

"Fantastisk at vågne op til endnu en dag med hjemmeundervisning og en dejlig sang."

"TAK, fordi I holder humøret højt."

Fællestime og morgensang skal nok komme igen

43-årige Michael Jacobsen har i snart 11 år undervist elever på Aabybro Friskole i blandt andet musik. Derfor fandt han det naturligt at skrive en sang, da størstedelen af børnene for anden gang blev hjemsendt på grund af coronarestriktionerne.

- Ideen kom af, at det hele blev lukket ned en gang til. Formålet med sangen var derfor at få motivationen og gejsten blandt frustrerede børn og forældre lidt op igen ved at lave den her sang til eleverne, siger han.

Selvom eleverne på Aabybro Friskole overordnet set tager hjemme- og onlineundervisning pænt, har det for Michael Jacobsen og skolens andre lærere været vigtigt at fortælle eleverne, at "der er lys for enden af den tunnel", og at "fællestime og morgensang nok kommer engang", som de også synger i sangen.

- Vi skal nok få en normal skolegang igen, hvis bare vi står sammen og gør det bedste, vi kan, siger Michael Jacobsen.

Michael Jacobsen har optaget sang og video hjemmefra, ligesom de andre lærere også har lavet stue eller kontor om til hjemmestudie for at synge med. Privatfoto: Michael Jacobsen

Omstillingsparate lærere

De fleste af lærerne på Aabybro Friskole har ikke erfaring med sang. Alligevel har de fleste af dem haft mod og lyst til at sende deres elever en syngende hilsen og en påmindelse om, at de altså stadig er her. Og da lærerne, ligesom eleverne, i øjeblikket også må arbejde hjemmefra, har de ikke haft mulighed for at mødes fysisk om indspilningen af sangen.

Derfor har lærerne hver især indsendt en video, hvor de hjemme fra stuen eller kontoret synger og optager sangen på deres mobiltelefon, og optagelserne er efterfølgende blevet klippet sammen af Michael Jacobsen. Og det er heller ikke uden grund, at lærerne fra Aabybro Friskole går under kunstnernavnet "Lærerne Allstars".

- Det gik faktisk ret nemt. Selvom nogle af lærerne aldrig har sunget før, andet end under bruseren, er de bare hoppet med på ideen, siger Michael Jacobsen.

Samfundssind før fællessang

Hvad der fremover skal ske med sangen, er skolelæreren ikke klar over endnu.

For nu er det vigtigste for Michael Jacobsen, at vi må gøre vores bedste for at vise samfundssind og for at få smitten bragt ned. Derfor må sangen også leve sit eget liv på Facebook, indtil lærere og elever igen kan samles. Det betyder dog ikke, at sangen skal lægges helt på hylden.

- Det kan da godt være, at vi finder på at optræde med den, når vi engang må mødes på skolen sammen igen. Det kan godt tænkes, siger han.