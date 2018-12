Røver stak kniv i maven på kunde i SuperBrugsen

BROVST: Den 25-årige Simon Mathias Mumm var desperat, da han i februar forsøgte at begå røvei mod Fakta i Brovst og efterfølgende begik røveri SuperBrugsen i samme by.

Sådan forklarede han selv i Retten i Hjørring, hvor han fredag stod tiltalt for røveri og grov vold.

Politiet ledte ikke lang tid efter spor tilbage i februar inden de fik identificeret gerningsmanden som Simon Mathias Mumm.

Desperat efter penge

Simon Mathias Mumm forsøgte omkring klokken 10.30 først at begå røveri i Fakta i Brovst. Det viste sig, at kassen i butikken var pengeløs, og han ikke kunne få adgang til pengene. Han forlod stedet og gik direkte over til SuperBrugsen.

Her gik han op til kassen, hvor der stod andre kunder, og så tog en kniv frem. Han beordrede kasseekspedienten til at give ham pengene.

Men det udviklede sig dramatisk, for en af kunderne ved kassen overmandede Simon Mathias Mumm og fik ham ned på jorden,

Den 25-årige stak kunden i maven med kniv, så kunden måtte på sygehuset og syes.

Efter tumulten gik den 25-årige til kassen og tog knap 7000 kroner, inden han stak af.

Simon Mathias Mumm forklarede i Retten i Hjørring, at han havde været i en presset situation i sit liv og havde et narkomisbrug, men at han ikke havde stukket manden i maven med vilje, oplyser anklager Eva Madsen.

Den 25-årige blev idømt to år og seks måneders ubetinget fængsel. Han modtog dommen.