Røveri mod spillested: Ekspedient skyndte sig at stikke af

BROVST: Spillestedet og kiosken Vegas på Stationsvej 2 i Brovst blev tirsdag aften udsat for røveri.

Det oplyste vagtchef Poul Badsberg, Nordjyllands Politi, ved 21-tiden.

– En mand kom ind klokken cirka 20 og truede med en kniv. Ekspedienten skyndte sig dog at stikke af og gemme sig i et baglokale, fortalte vagtchefen.

Af den grund havde politiet ikke et nærmere signalement af røveren tirsdag aften ud over, at der var tale om en yngre mand. Det vides heller ikke, hvilken retning han forsvandt i, eller om han fik et udbytte med sig.

– Vi arbejder på stedet og skal blandt andet se nærmere på videoovervågningen, lød det fra Poul Badsberg.