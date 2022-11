Så bliver der igen mulighed for at komme på glatis i Blokhus

Der bliver også denne vinter mulighed for at iføre sig et par skøjter og fornøje sig på isen. Efter grundige overvejelser har Blokhusfondens bestyrelse nemlig besluttet, at den populære skøjtebane, som er medvirkende til at skabe julestemning og liv i Blokhus, skal op.

- Vi har naturligvis overvejet det nøje, og vi har trukket vores beslutning længe, men da vi kunne se, at strømpriserne bevægede sig i en mere nedadgående retning, traf vi beslutningen om, at skøjtebanen skal op, siger bestyrelsesmedlem i fonden og SPAR-købmand, Lasse Nielsen.

Der er ingen tvivl om, at elpriserne er en udfordring, men ifølge Lasse Nielsen er der sikret et godt udgangspunkt takket være støtte fra erhvervsdrivende og fonde, ligesom frivillige ildsjæle er klar med praktisk assistance.

- Set ud fra et erhvervsmæssigt perspektiv er det vigtigt, at banen kommer op. Den er afgørende for restauranter og butikker og deres muligheder for at fastholde og skabe omsætning i en, i forvejen, udfordrende vinter, siger Lasse Nielsen og tilføjer, at banen desuden er medvirkende til at skabe hygge og stemning i en mørk tid.

Blokhusfondens formand, borgmester Mogens Chr. Gade (V), glæder sig ligeledes over, at banen igen i år kan blive et centralt element til glæde for gæster, lokalbefolkning og erhvervsliv.

- Der har i en lang årrække været arbejdet målrettet med at udvikle Blokhus som helårsdestination, så det vil være katastrofalt at sætte det over styr ved ikke at åbne skøjtebanen, siger Mogens Chr. Gade.

- Skøjtebanen er et vigtigt trækplaster, der skaber meget liv og glæde i byen i vinterperioden. I år er dette dog kun muligt med en særlig stærk lokal opbakning.

Efter planen åbner banen 26. november, og den vil holde åben til og med vinterferien.