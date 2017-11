Så er de politiske poster i Jammerbugt fordelt

JAMMERBUGT: Så er de sidste brikker i kølvandet på kommunalvalget i Jammerbugt Kommune ved at falde på plads. Posterne i de forskellige politiske udvalg er nu blevet fordelt.

- Vi har prøvet at sætte det stærkeste hold, og det er klart, at der er mange ønsker at tage hensyn til, forklarer borgmester Mogens Christen Gade (V).

Fire formænd fortsætter

I mange af udvalgene fortsætter de politikere, der var udvalgsformænd i forrige periode. Det drejer sig om teknik- og miljøudvalget med Jens Christian Golding (S), beskæftigelsesudvalget med Morten Klessen (S), kultur- fritids og landdistriktsudvalget med Helle Bak Andreasen (V) - og så selvfølgelig økonomiudvalget, hvor Mogens Christen Gade som genvalgt borgmester er selvskrevet formand.

Om baggrunden for at så mange af udvalgsformændene får lov at fortsætte siger Mogens Christen Gade:

- Man siger jo "never change a winning team", og der hvor det går godt, er der jo ingen grund til, at vi skifter ud.

To nye udvalgsformænd

Enkelte steder har det dog - på grund af valget - været nødvendigt med udskiftninger.

I børne- og familieudvalget er der fundet ny formand, da Jens Jungersen (V) ikke sidder i kommunalbestyrelsen efter nytår. Her har Ulla Flintholm (V) overtaget formandsstolen

Tilsvarende sker der udskiftning i social- og sundhedsudvalget, hvor Jens Rafn-Andersen (Din Borgerliste) stopper. Her er Ib Nellemann (V) blevet ny formand.

- Der hvor der skulle nye folk til, er jeg helt overbevist om, at vi har fundet folk til posterne, der kan løse opgaverne, fastslår Mogens Christen Gade, som glæder sig over, at det brede samarbejde på tværs af midten i kommunalbestyrelsen kan fortsætte.

Det illustreres eksempelvis ved, at S og V har delt formands- og næstformandsposten i samtlige udvalg.

Se alle udvalg

Herunder kan du se sammensætningen af samtlige udvalg:

Økonomiudvalget: Mogens Christen Gade (V) er formand, mens Jens Christian Golding (S) er udpeget som næstformand. Øvrige medlemmer er Jens Ørtoft (DF), Malou Skeel (V), Christian Hem (V), Lars Holt (V), Bøje Holmsgaard Lundtoft (V), Per Halsboe-Larsen (S) og Diana Aarestrup (S).

Teknik- og miljøudvalget: Jens Christian Golding (S) er formand, mens Torben Sørensen (V) er næstformand. Øvrige medlemmer er Malou Skeel (V), Michael Krogsgaard (V), Niels Jørgen Pretzmann (V), Kjeld Hedegård Nielsen (V) og Lisbet Emmery (S).

Social- og sundhedsudvalget: Ib Nellemann (V) er formand, mens Diana Aarestrup (S) er næstformand. Øvrige medlemmer er Per Halsboe-Larsen (S), Frank Østergaard (SF), Merete Fuglsang Hansen (Din Borgerliste), Anne-Mette Ulstrup (DF) og Bøje Holmsgaard Lundtoft (V).

Beskæftigelsesudvalget: Morten Klessen (S) er formand, mens næstformand er Malou Skeel (V). Øvrige medlemmer er Michael Krogsgaard (V), Mariane S. Andersen (V), Merete Fuglsang Hansen (Din Borgerliste), Rene Rosenkrans (S) og Winnie Aakjær (S).

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget: Formand er Helle Bak Andreasen (V), og næstformand er Winnie Aakjær (S). Øvrige medlemmer er Christian Hem (V), Birgit Mejlholm Kold (V), Mariane S. Andersen (V), Susanne Møller Jensen (S) og Frank Østergaard (SF).

Børne- og familieudvalget: Formand er Ulla Flintholm (V), mens næstformand er Susanne Møller Jensen (S). Øvrige medlemmer er Anne-Mette Ulstrup (DF), Birgit Mejlholm Kold (V), Niels Jørgen Pretzmann (V), Kjeld Hedegård Nielsen (V) og Kiki Bach (S).