Så er den gal igen: Nyt frontsystem passerer Nordjylland med masser af sne og muligt isslag

NORDJYLLAND:Den varslede snestorm over Nordjylland mandag skabte aldrig de problemer, der var ventet, men nu varsler DMI nye vejrmæssige udfordringer for nordjyderne - og navnlig dem, der skal ud i trafikken i de kommende timer.

Tirsdag aften meddeler DMI, at et nyt frontsystem er på vej ind over Danmark fra nordvest med kurs østover.

Med sig bringer frontsystemet regn, slud og sne, og i første omgang går det altså ud over nordjyderne.

Meteorologerne venter, at der frem til onsdag formiddag kan falde 10-20 cm sne i Vendsyssel - måske endda mere i de østligste dele af Vendsyssel. Samtidig begynder det at blæse op i aften og i nat, og da temperaturerne fortsat ligger nede omkring frysepunktet, kan det skabe problemer med fygning.

Det siger vagtchef Frank Nielsen fra DMI til NORDJYSKE.

Lige nu presser regn og lunere luft sig på fra sydvest, og det kan give problemer med isslag især i Jammerbugt og Himmerland, fordi der er let frost i luften lige over jordoverfalden.

- Der er risiko for let isslag frem til kl. 02 natten til onsdag, mens problemerne med snefygning ventes at stoppe ved 8-tiden onsdag morgen, når vinden lægger sig, oplyser Frank Nielsen.

Også Vejdirektoratet har tirsdag aften advaret trafikanterne særligt nord for fjorden om risko for snefygning især i Vendsyssel frem til onsdag morgen