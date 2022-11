Så er det sikkert: Her åbner Harald Nyborg og Sport24

Rygterne har svirret gennem et stykke tid, men nu er den endelige underskrift på aftalerne sat.

Går alt efter planen åbner yderligere to kædebutikker i Aabybro sensommeren 2023. Det drejer sig om sportskæden Sport24 og detailkæden Harald Nyborg, som begge åbner butik i Teknologiparken. Området huser i forvejen en række kædebutikker såsom JYSK, thansen og byggemarkedet jem og fix.

- Sport24 får en butik med et areal på 1000 kvadratmeter, mens Harald Nyborgs butik bliver på 2675 kvadratmeter, fortæller Tom Jakobsen fra Byggefirmaet Tom Jakobsen A/S, der skal stå for byggeriet af de to butikker.

Udgravningen til Harald Nyborg er gået i gang, mens Sport24 har byggestart efter jul.

Gravearbejdet er indledt på det jordareal, hvor Harald Nyborg skal ligge. Foto: Martin Damgård

Ifølge Tom Jakobsen vil der endvidere blive mulighed for, at elbilister kan få opladet deres bil ved Sport24. Hollandske Allego ønsker nemlig at drive fire ladestandere ved Sport24.