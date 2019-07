Så har vi parkeret bussen i Blokhus - kig indenfor!

SOMMERBUS: I dag, onsdag, er NORDJYSKEs bus i Blokhus, og har du lyst til en snak, en kop kaffe og et stykke kage er du hjertelig velkommen.

Vi holder på torvet midt i byen indtil klokken 16. I dag og de kommende sommeruger sætter vi fokus på turisme. Vi besøger seks turistbyer, Blokhus, Øster Hurup, Skagen, Sæby, Løkken og Klitmøller for at snakke om sommerliv.

Journalister, fotografer og sociale medie-reportere byder på kaffe og samtale om, hvad der gør den enkelte by speicel som turistby og som hjemstavn. Så har du noget på hjerte om, hvad Blokhus har at byde på - eller hvad der mangler - er du velkommen til en snak. Hvad enten du er nybegynder eller har mange år på bagen i din by, vil vi gerne lytte og tale med dig og andre fra området.