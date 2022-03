Så mange flygtninge kan Jammerbugt Kommune tage imod

JAMMERBUGT:De Nordjyske kommuner er klar til huse ukrainske flygtninge, og Jammerbugt Kommune er ikke en undtagelse. Her er arbejdet med at finde mulige indkvarteringer allerede godt i gang, og kommunen har foreslået flere steder, hvor ukrainske flygtninge kan bo.

- Jammerbugt Kommune har meddelt Udlændingestyrelsen, at vi peger på to lokationer til mulig indkvartering. Det drejer sig som Udlændingestyrelsens egen bygning på Sygehusvej i Brovst med plads til ca. 115. Derudover har kommunen det tidligere asylcenter i Tranum, hvor der er plads til 450, fortæller Jacob Kruuse, som er sekretariatschef hos Jammerbugt Kommune.

Han forklarer videre, at driften af stederne vil foregå i et samarbejde mellem kommunen og Udlændingestyrelsen.

- Det vil være Udlændingestyrelsen, der har ansvaret for stederne, men Jammerbugt Kommune har stillet sig til rådighed som driftsoperatør. Jammerbugt Kommune har tidligere med succes igennem en årrække løftet en tilsvarende opgave for Udlændingestyrelsen, siger Jacob Kruuse.

Herudover afsøger kommunen også muligheden for at huse ukrainske flygtninge i ledige ældreboliger og lignende.

På nuværende tidspunkt har kommunen ikke et samlet overblik over antallet af ukrainere, der er kommet til Jammerbugt Kommune siden krigens udbud, men man forventer, at der vil komme flere til.

- Vi har ca. 150 registrerede herboende ukrainere og alene af den årsag, forventer vi et ukendt antal, men et større antal forventes sandsynligvis først, hvis og når Udlændingestyrelsen vil tage de to nævnte lokationer i brug, siger Jacob Kruuse.