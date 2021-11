Så mange millioner fordeler de mellem sig

JAMMERBUGT:Valgnatten er slut for længst, men slaget om politikken, prestigen og pengene er først lige begyndt.

Borgmester Mogens Christen Gade (V) har indkaldt både de 23 nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer, der tirsdag aften pegede på ham, og de øvrige fire til et møde. Dagsorden: Fordeling af udvalgsposterne.

Og det er altså ikke kun de politiske interesser, der er på spil. Der kan følge rigtigt mange penge med - og med et årligt grundvederlag på 98.687 kroner for at sidde i kommunalbestyrelsen, er fx en udvalgsformandspost til knap en kvart million om året ikke småpenge.

Helt præcist drejer det sig om 242.915 kroner. Der er seks udvalg, seks politiske udvalg og formandskasketter, der skal fordeles.

Næstformanden får 48.583, mens et menigt udvalgsmedlem får 34.008. Dem er der i dag 32 af.

Altså er der i alt knap tre millioner eller helt præcist 2.837.244 kroner på spil alene i udvalgene, når man kigger på den senest tilgængelige oversigt fra 2020.

Her fik borgmesteren 971.661, 1. viceborgmester 68.016 og 2. viceborgmester 29.150 kroner i årligt vederlag.

Men det er ikke kun kommunens egne udvalg, politikerne kan få en plads i. En række attraktive bestyrelsesposter skal også besættes - hvis ikke nu, så når der er valg de respektive steder.

Sidste år drejede det sig om 480.697 kroner - altså knap en halv million. De bedst lønnede er bl.a. formand i bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S med 83.367 kroner og formand for Erhvervshus Nordjylland med 90.000 kroner.

En post som Mogens Christen Gade (V) selv sidder på. I alt får han 226.765 kroner ekstra på den konto som formand her, samt bestyrelsesmedlem i Aalborg Lufthavn, formand for Fjerritslev Gymnasium og næstformand for KKR.

Dermed løber den samlede pengesæk op i omkring 4,4 millioner kroner.

Det er dog svært at undersøge, hvor meget pengene betyder, for det er et sammensurium af ting, der spiller ind ved konstitueringsforhandlingerne, fortalte Roger Buch, der er kommunal- og valgforsker samt lektor på Danmarks Medie & Journalisthøjskole, til Nordjyske inden valget.

- Hvem skal have de poster, som giver mest mulighed for at gennemføre sin politik. Det handler også om prestige, der er nogle poster, der er mere prestige i end andre. Men det handler også om penge, og at der er nogle poster, der er bundet nogle penge i halen på, og derfor kan de spille en særlig rolle, sagde han.

Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer får samtidig et tillæg på 15.269 kroner, hvis de har hjemmeboende børn under ti år.