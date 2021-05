Sådan bliver hverdagen under nedlukning

BROVST:Det duftede af forår og frihed. Eleverne var tilbage i skolegården og i klasseværelserne på Brovst Skole. Lærerne kunne for første gang, i hvad der syntes som en evighed, undervise fysisk i stedet for via en skærm, og hverdagen var så småt ved vende tilbage til normale tilstande.

Men friheden var kort for elever og lærere i Brovst. Onsdag klokken 14.30 modtog skolelederen nyheden om, at Brovst Skole skal lukke ned på grund af smitteudviklingen i Brovst Sogn.

- Det var en trist besked at få, selv om vi har vidst, at vi lå lige på grænsen. Vi har allerede tænkt nogle tanker om, hvordan vi skal håndtere nødpasning og fjernundervisning, siger Rene Gregersen, der er skoleleder på Brovst Skole.

- Men det er selvfølgelig træls alligevel, især set i lyset af, at vi lige er kommet tilbage.

Nedlukningen betyder, at alle elever fra torsdag ikke skal møde op på skolen, men i stedet modtage undervisning hjemme. De elever, som ikke har mulighed for at være hjemme, kan dog møde op på skolen og være i nødpasning.

Lærerne har en del erfaring med hjemmeundervisning fra de tidligere nedlukninger, men eleverne får en undervisningsfri dag torsdag, så lærerne kan nå at tilrette den planlagte undervisning til at skulle foregå online.

- Vi har valgt at sige, at lærerne skal have tid til at forberede sig i morgen, så fjernundervisningen starter først op fra på fredag, siger Rene Gregersen.

Det gælder dog ikke for eleverne i 9. klasse, som starter på fjernundervisning fra torsdag.

Før skolen må åbne igen, skal smittetallene i sognet være under 20 i fem dage, og det holder skolelederen et vågent øje med.

- Vi kommer til at følge det tæt, og når vi så får en dato for, hvornår vi må åbne, så forholder vi os til det, siger Rene Gregersen.

