Sådan bliver Jammerbugt mere end Danmarks smukkeste kommune

- Man kunne jo godt tro, at borgerne flyttede til Jammerbugt på grund af den gode kommunalbestyrelse, men det viser sig jo, at det er på grund af naturen.

Citatet er Mogens Gades og blev sagt i forbindelse med, at vi bragte nyheden om, at Jammerbugt Kommune får en ny naturnationalpark. Og selv om der nu er tvivl om, hvorvidt planerne om en indhegnet naturnationalpark bliver til noget, rummer citatet essensen af det, der lige nu er på spil i kommunen.

Jammerbugt Kommune er i mine øjne Danmarks smukkeste. Men i det kommunale magtspil er skønhed ikke altid nok.

Der skal også muskler til - og Jammerbugt oplever ligesom mange andre nærliggende kommuner, at Aalborg har større muskler at flekse med, når de unge og arbejdsduelige skal lokkes til.

Det stiller store krav til politikerne i Jammerbugt. For hvis Aalborg kan lokke de unge med uddannelser og arbejde, hvad skal Jammerbugt så sælge sig selv på?

Det er noget af det, vi kommer til at spørge politikerne om i forbindelse med det kommende kommunalvalg.

Her kan du med din stemme være med til at vælge, hvilken retning Jammerbugt Kommune skal bevæge sig i. Vi guider dig hele vejen og zoomer ind på, hvem spidskandidaterne er, og fortæller dig om, deres ambitioner for Jammerbugt.

Vi sørger også for, at det hele ikke ender i politiske skænderier og tomme kalorier. Vi vil sørge for at forholde os og politikerne til de emner, du synes, er de vigtigste.

Og en af de ting er blandt andet, hvad Jammerbugt skal være i fremtiden. For skal vi fastholde pladsen som Nordjyllands førende turistkommune, skal vi sikre, at infrastrukturen kan følge med.

Naturen er uden tvivl en stor årsag til, at turister og tilflyttere vælger kommunen. Men hvis infrastrukturen ikke kan klare det store ryk ind, der kommer hver sommer, så kører turisterne med tiden hellere længere nordpå.

Og bliver stemningen i byer og sommerhusområder langs kysten spoleret af nybyggeri, som kommer til at stå som skamstøtter over ugennemtænkte lokalplaner, udvander vi med tiden også det skønne miljø, der er langs kysten.

Det hele skal selvfølgelig ikke handle om turister.

Der er planer om hundredvis af nye parcelhuse i Aabybro - en skøn udvikling, hvis byens skoler, foreninger og infrastruktur kan følge med.

Og så skal der bygges vindmøller og solceller med alle de problemer, som det fører med sig. For hvis hensyn skal veje tungest? Borgerne, der bliver tvunget fra hus og hjem, eller bliver låst til deres huse, fordi de bliver usælgelige? Eller vores fælles ønske om at bidrage positivt til den grønne omstilling?

Det er bare nogle af de emner, som vi gerne vil diskutere med politikerne. Derfor kommer vi blandt andet til at afholde et vælgermøde med jer i centrum. Her skal politikerne først og fremmest lytte til vælgerne og svare på jeres spørgsmål.

Men har du idéer til andre emner, vi bør bringe i spil og tale med politikerne om, så send os en mail på jammerbugt@dnmh.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig. For din stemme tæller.