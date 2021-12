Sådan står det til med smitten i Jammerbugt

Julen står for døren.

Det samme gør corona-smitten, desværre. I hvert fald er coronasmitten på sit aller højeste siden dets indtog i marts 2020.

Det vækker bekymring, da mange mennesker ønsker at ses med sine ældre- og sårbare familiemedlemmer op til den særlige højtid.

De fleste steder i landet er det umuligt at få en PCR-test, men med hurtigtest og hjemmetest er det muligt at blive testet inden juleaften, så du bedst muligt kan passe på at smitte andre.

Her kan du få en status på coronasituationen i Jammerbugt Kommune og information om, hvor og hvordan du kan blive testet.

Stigende smittetal og flere vaccinerede

På landsplan er tallet for smittetilfælde for anden dag i streg over 13.000, da der det seneste døgn er registreret 13.386 nye smittede.

Smittetallet i Jammerbugt Kommune følger udviklingen på landsplan, hvor antallet af nysmittede igen, igen slår rekord.

Det seneste døgn er der 268 nye smittede i kommunen, hvor det i går lå på 255. Incidenstallet ligger dermed på 712,60, hvilket giver en positiv procent på 4,14 procent.

Samtidigt stiger vaccinationsprocenten, så det snart er ni ud af ti borgere i Jammerbugt Kommune, der har valgt at lade sig vaccinere med minimum 2. stik. Det præcise vaccinationstal er 89.96 procent.

Unge skal boostes

På pressemødet, som sundhedsministeriet afholdt klokken 13, blev det besluttet, at de unge mellem 18 og 39 år nu kan modtage deres 3. stik, hvis der er gået fire og en halv måned efter deres 2. stik.

Det samme gør sig gældende for dem på 40 og derover, hvilket blev besluttet ved seneste pressemøde.

- Vi står midt i en epidemi med eskalerende smitte, og vi har brug for at forebygge både smitte og sygdom med omikronvaritanten. Det er begrundelsen, sagde direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm på pressemødet.

Selvtest

Har du problemer med at komme til og fra testcentrene, er det muligt at teste dig selv med en selvtest, som kan købes på apoteker og butikker rundt omkring i landet.

Nordjyske har fået fingrene i en hjemmetest, og viser her, hvordan man bærer sig ad.

Her kan du blive testet i julen

Hvis du har brug for en PCR-test, som i øjeblikket anbefales til dig, hvis du har symptomer på covid-19, hvis du har en positiv hurtig/selvtest, eller hvis du er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus, kan testcentrene findes her.

<strong id="strong-d9e1719a5d309a69646d17703e26b190">Brovst </strong>

Adresse:

Sygehusvej 6

9460 Brovst

<strong id="strong-fb22ef3be6c7c25ac6d1e846774496b0">Fjerritslev</strong>

Adresse:

Brøndumvej 14-16

9690 Fjerritslev

<strong id="strong-c13dd5fe9061d7321e370a123d74bd02">Pandrup </strong>

Adresse:

Bransagervej 30

9490 Pandrup

Åbningstider kan findes på regionens hjemmeside.

Har du derimod brug for en hurtig test inden et socialt arrangement, eksempelvis juleaften, kan du benytte Falck kviktest.

Bemærk, at du ikke kan benytte hurtigtesten, hvis du har symptomer, eller hvis du er nærkontakt til en smittet.

<strong id="strong-1459fc896f3584dddaf667770d4e0c3c">Aabybro</strong>

Adresse:

Torvet 7

9440 Aabybro

Vente- og åbningstider kan findes her.