Sang for plejecenter beboere: - Den fik fuld skrald

FJERRITSLEV:Mandag formiddag var der ekstra meget liv på plejecenteret Solgården i Fjerritslev.

Her var beboerne rykket ud i solskinnet for at høre en lille koncert, der var arrangeret for dem.

De ældre nød solskinnet i gården, da Svend Bisgaard lagde vejen forbi og spillede for dem.

- Det var en pårørende til en af vores beboere, de ville bidrage med noget hyggeligt i disse besøgsforbudstider. De ringede og spurgte, om de måtte få nogen til at spille en dag, og det var vi selvfølgelig hurtige til at sige ja til, lyder det fra plejecenterleder Anna Lundbak.

Musikken mandag formiddag stod Svend Bisgaard for. Her blev spillet mange velkendte danske numre, og det vakte i den grad begejstring hos beboerne på Solgården.

Svend Bisgaard stod for underholdningen, og der var mange, gamle, danske sange på repertoiret.

- De fik lov til at sidde ude i haven, og vi kunne slå to afdelinger sammen. Solen skinnede, der var fuglekvidder i baggrunden, som de kendte og nogle sang med på, og den fik fuld skrald, da der blev sunget ”rigtige venner”. Beboerne så virkelig ud til at nyde det, det var en rigtig god oplevelse, siger Anna Lundbak.

Svær tid for pårørende

Det er også en svær tid for både beboere og pårørende, når det ikke er tilladt med besøg. Anna Lundbak er derfor glad for ideerne som sang for beboerne, der kan være med til at bidrage til den daglige hygge på Solgården.

- Det er meget svært for de pårørende, at de ikke kan komme forbi. Men med sådan nogle ting her, så kan vi være sammen alligevel, fordi beboerne får noget fælles, og de pårørende kan mærke, at der sker noget godt herude. Det giver også de pårørende noget at vide det, siger Anna Lundbak.

Vejret var med beboerne på Solgården mandag, der de fik lov til at opleve en koncert under åben himmel.

Ud over en lille koncert for beboerne, så har den lokale handelsstandsforening også støtte med chokolade til beboerne i forbindelse med påsken. Det er sådanne nogle ting, der gør det noget nemmere for beboerne at komme igennem denne tid også, og Anna Lundbak er meget taknemmelig for de tiltag, der har været.

3 Musik for de ældre på plejecenter Solvang i Fjerritslev under corona.

- Det er rigtig svært for nogle af beboerne, at forstå de regler, der er blevet pålagt. Savnet til deres pårørende og stort. For os handler det om, at de har så normal og indholdsrig dag som muligt. Det lykkes rigtig godt – også med hjælpe fra pårørende og handelsstandsforeningen. Beboerne er så taknemmelige for det, siger Anna Lundbak.