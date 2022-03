Se billederne: Benny Pedersens texelfår har fået hele fire lam

FJERRITSLEV:Får får ikke får, får for lam, og Benny Pedersen fra Fjerritslevs texelfår har endda fået fire af slagsen i det samme kuld. Normalvis føder et får ellers kun et til to lam på et forår, og Benny Pedersen har da også kun oplevet at få så stort et kuld en gang før.

- Det skete en gang for omkring syv til otte år siden, men ellers har jeg ikke oplevet det før, siger landmanden, der også fortæller, at fødslen forløb gnidningsfrit, selvom dyrlægen måtte kigge et smut forbi.

- De første to kom ud uden problemer, men så måtte jeg ringe til dyrlægen for at de kunne hjælpe med de sidste, men de har det alle fint, siger Benny Pedersen, som er overrasket og tilfreds med de fire nye lam.