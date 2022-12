Se billederne: En tur i baljen mens vi venter på Dronningen

BLOKHUS:Hvad får man tiden til at gå med, mens man venter på, at HM Dronningen toner frem på skærmen klokken 18 og ligesom officielt indleder nytårsaften?

Hvis man er vinterbader, så hopper man da en tur i bølgerne og fejrer det nye års komme med et køligt bad - for rigtig koldt er vandet jo ikke, så længe der ikke er en hård skal ovenpå det. Og som det fremgår af billederne, så tilskriver traditionen, at man klæder sig ud til dette fornemme dyp; gerne med en fjollet hovedbeklædning!

Nytårssbad i Blokhus