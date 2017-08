Se fotos fra solrig Vesterhavsrock

FJERRITSLEV: Rockorkestret Gnags gråsprængte hovedkræfter behøver tydeligvis ikke stramninger fra Christiansborg for at blive på arbejdsmarkedet.

Det understregede bandets frontfigur gennem mere end 50 år Peter A. G. både i kropssprog og ord, da det tusindtallige publikum under den for første dag i lang tid regnfri himmel ved Vesterhavsrock i Fjerritslev lørdag blev underholdt af den lange stribe af hits, bandet har budt på gennem karrieren.

- Vi ved godt, at vi er nogle gamle dinosaurer og en uddøende race, men derfor er der ekstra god grund til at fyre den af, mens man endnu kan. Er I der, er I der, lød det fra Peter A. G., før han kastede sig ud i "Svinger ned ad Vestergade".

Og publikum var der, omend ikke med samme virilitet som tidligere i bandets karriere, fansene er også blevet ældre, og ståpladsen tæt på scenen er for de fleste blevet skiftet ud med en billig festivalstol fra Harald Nyborg med hul i armlænet beregnet for den nærmest obligatoriske fadøl, som der - foranlediget af et afbrud i regntiden - var solid afsætning for ved udskænkningsstederne.

Men det blev trods alt til en lille fest foran scenen, hvor det lykkedes den erfarne frontmand at få publikum til at svinge armene med på "Lav Sol over Aarhus" og med to fingre på hver hånd markere kanin­ører til klassikeren "Vi er de vilde kaniner", som uden tvivl også blev spillet, da bandet senest gæstede Vesterhavsrock for 15 år siden.

På den lille festivals nye skovscene var der tale om et debuterende band i form af Folkeklubben, hvis sange om fællesskab og danskhed har bidraget til at bringe folkemusikken ind i 2017.

- Hvorfor har vi ikke spillet her før, lød det retorisk fra forsanger Kjartan Arngrim, som forklarede det med: "at vi ikke har været gode nok, hvorefter han fortsatte:

- Men nu begynder det at ligne noget, vi er kommet for at brænde skoven ned, sagde han og gik videre med at citere Rifbjergs digt "Slå Flint".

Skoven fik lov at stå, og bandet forekommer nu også mere opbyggeligt i sine tekster, blandt andet i sangen Danmarksfilm, der ifølge Arngrim handler om et Danmark, der hænger sammen i en grad, at en fælles erkendelse om dette ville gøre, at der ikke er en udfordring, der ikke kan klares.

Vesterhavsrock bød desuden på på Birthe Kjær, Gulddreng, Djärmes Braun, Thomas Buttenschøn og D-A-D som afslutning.