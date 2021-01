Se smittefordelingen i Jammerbugt Kommune: Aabybro og omegn har flest smittede

JAMMERBUGT:I Jammerbugt Kommune er to ud fem smittede borgere fra Aabybro og omegn. Det fremgår af de seneste smittetal, som kommunen har offentliggjort.

I perioden 31. december til 6. januar er der i alt 60 borgere, der blev testet positive for covid-19. I grafikken herunder kan man se de 60 smittede fordelt på de fire gamle kommuner, der blev slået sammen under sidste sammenlægning.

Kilde: Jammerbugt Kommune. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Tallene viser, at den gamle Aabybro Kommune klart har flest smittede med 26 nye tilfælde, mens både Pandrup og Fjerritslev ligger med det laveste smittetryk på hver ni nye bekræftede tilfælde.

Borgmester Mogens Chr. Gade ser tallene som et øjebliksbillede, der hele tiden kan og vil ændre sig.

- Corona er som et ulmende bål. Lige pludselig er der en, der taber en tændstik, og så blusser det op et sted, og i løbet af en uge til ti dage, så dæmper det sig igen, fortæller han.

Borgmesteren henviser også til, at Jammerbugt Kommune omkring jul var den kommune vest for Storebælt med det største smittetryk. Nu er den blandt de laveste i Nordjylland.

- Selvom vi kan se, der er mest smitte nogle steder i denne uge, så kan det ændre sig, til næste gang vi får tal. Så det ændrer ikke ved, vi skal gøre de samme ting, uanset om vi bor i et område med et nedsat smittetryk eller ej.

Derfor skal man heller ikke se smittefordelingen som et udtryk for, at man kan tage den med ro, hvis man bor et sted med få smittede, understreger borgmesteren.

- Det, jeg kan være lidt bekymret for, er, at de her meget præcise opdelinger måske kan give et indtryk af, at der i et område er ro og ingen fare. Men der er ingen steder med ro og ingen fare. Man kan måske bare glæde sig over, man bor i et område, som på nuværende tidspunkt er mindre smittebefængt end andre steder.