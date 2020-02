Se video: Sne over Svinkøv Badehotel

SVINKLØV:Vinteren 2019/20 har været præget af regn og blæst, og generelt har den været mere grå end hvid.

Men Tirsdag morgen kunne flere nordjyder stå op til snedækkede landskaber. Et af stederne, der fik sne, var området omkring Svinkløv Badehotel.

NORDJYSKEs fotograf været en tur forbi Svinkløv for at få et glimt af sneen, som ellers har været et sjældent syn hele vinteren.