Sejr med plads til forbedring

LYSENG: Selvom det blev til en 2-1 sejr til Jammerbugt FC, så er der plads til forbedring efter sæsonens første kamp i 2. division.

Dagen bød ifølge træneren på et spil, der så fornuftigt ud, når det da fungerede.

- De andre fik for meget tid at spille på, fordi vi i perioder spillede for langsomt, fortæller han.

Kampen, som blev spillet på udebane mod oprykkerne fra Lyseng, bar tydeligt præg af at være sæsonens første, som ifølge cheftræner Bo Zinck ofte lever lidt sit eget liv.

- Jeg ved, hvor svære de første kampe er. Alle vil lidt mere, end de kan, og holdet skal lige finde fodfæste, siger han.

Efter tre uger, hvor grundstenene til sæsonen er lagt, skal holdet nu hjem og arbejde videre.

- Vi skal hjem og se, hvad det er vi gør godt, og så gøre mere af det, siger Bo Zinck.

Holdets næste kamp spilles på lørdag på hjemmebanen i Jetsmark.