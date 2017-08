Sejr sendte Jammerbugt til tops

FODBOLD: Med en 2-0-sejr ude over Odder snuppede Jammerbugt FC lørdag førstepladsen i 2. divisions pulje 3.

Sejren kom i hus på to scoringer i anden halvleg. Odder fik målmand Aleksandar Stankovic udvist efter 54 minutter, og det efterfølgende straffespark blev udnyttet af Christian Rye, inden Christopher Denius slog sejren fast 10 minutter før tid.

- Vi spillede en skidt første halvleg, men efter en mindre opsang i pausen kom vi bedre ud til anden halvleg, og på baggrund af den var det fortjent, at vi vandt, konstaterer Jammerbugt-træner Bo Zinck.

Sejren betyder, at Jammerbugt har samlet syv point i de første tre kampe, og dermed fører nordjyderne rækken foran Lyseng, der har hentet seks point.

- Vi har fået en rigtig fin start. Vi har ikke tabt i fire kampe og har vundet de to seneste udekampe. Det er et godt stykke tid siden, det er sket for Jammerbugt, siger Bo Zinck.