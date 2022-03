Sejt: Sisse fra Brovst opretter børnehjem i Tanzania

Sisse Røhl Nesgaard, der til daglig bor lige midt i Brovst, tog i efteråret en stor beslutning. Hun ville etablere et børnehjem i Tanzania. Basta. Og således så gjort.

- Det er noget, jeg har gået og tumlet med i flere år. Jeg har også altid sagt, at jeg ville have noget med afrikanske børn at gøre, siger Sisse Røhl Nesgaard, som netop er draget til Tanzania for at sætte skub i processen. Håbet er, at hun i løbet af sommeren kan tage i mod de første børn.

Inden da skal en masse ting falde på plads.

I begyndelsen af 2021 sagde hun sit faste job op som centersygeplejerske i Jammerbugt Kommune. Senere i løbet af 2021 tog hun til Tanzania som frivillig på et lokalt børnehjem, men hurtigt fandt hun ud af, at hun ville skabe sit eget sted. Et sted, der passer til hendes normer og værdier. Et sted, der passer til den måde, hun synes, der skal værnes om børnene på.

- Da jeg kom hjem i oktober efter mit ophold som frivillig, blev jeg blot endnu mere bekræftet. Jeg ville starte mit eget sted. Det jeg oplevede på det lokale børnehjem, var ikke så godt. Det handler dels om pædagogikken men også, at der var langt over 100 børn på hjemmet og ingen ressourcer. Børnene var overladt til sig selv. Sådan er det generelt i landet, men jeg vil give dem noget andet. Det handler om helt basale behov, kærlighed og omsorg. Ikke om kæft, trit og retning helt ned til tre-års-alderen, siger Sisse Røhl Nesgaard, som i det øjeblik hun fik fødderne på dansk jord igen i efteråret tænkte, at det kunne hun da gøre meget bedre.

Malaika Watotos Home

Hendes børnehjem kommer til at hedde Malaika Watotos Home, og det bliver for børn, der kommer fra de sværeste vilkår.

- De kan være hjemløse, bo her og der og være forældreløse, siger Sisse Røhl Nesgaard, som fortæller om sine planer på et videoopkald via Watchapp fra Tanzania.

Hun glæder sig helt vildt til, at hun kan tage i mod de første børn hen på sommeren, det vil sige sidst på vinteren i Tanzania.

- Min vision er at skabe et hjem for børn i alderen nul til seks år. Efterladte babyer, forældreløse børn og gadebørn. De skal have kærlighed og omsorg samtidig med, at de får en struktureret hverdag og frihed til at være barn, siger Sisse Nesgaard, som vender hjem til Brovst i slutningen af marts, hvorfra det videre arbejde foregår.

Donationer

Hun har selv lagt midler i projektet og søgt donationer. Fra Lionsklubberne i Jammerbugt har hun netop modtaget 73.000 kroner. Det er hun taknemmelig for. Hun har også stiftet en forening her i Danmark - Afrikas Englebørn, hvor man kan melde sig ind og dermed støtte hendes arbejde.

- Jeg bruger en del af min egen opsparing, og jeg har valgt, at dedikere mit liv til børnehjemmet, siger Sisse Nesgaard, der vil ansætte to fuldtids-barnepiger til at tage sig af de 10-15 børn, hun har planlagt at have kapacitet til fra begyndelsen. Med tiden vil der blive plads til flere børn.

Driften af børnehjemmet skal klares via donationer. For 1000 shillings kan man få rigtig meget i Tanzania. Og 1000 shillings svarer til tre danske kroner.

- Vores husleje er billig, og vi kan få meget for pengene. Derfor kan vi komme rigtig langt for de 73.000 kroner, jeg har modtaget fra Lions i Jammerbugt, siger Sisse Nesgaard, som håber, at mange vil melde sig ind i foreningen Afrikas Englebørn.

- Jeg vil gerne have mange medlemmer, der eventuelt betaler 20 kroner om måneden. Det kommer man langt for i Tanzania, siger hun.

Hun regner med et årligt budget på 60-70.000 kroner. Det skal dække husleje, lønninger, mad og forsikringer. Rejsen frem og tilbage mellem Brovst og Tanzania betaler hun af egen lomme.

Korruption

Sisse kommer til at varetage mange af opgaverne hjemme i Brovst. Meget kan klares via internettet, og økonomien står hun for.

- Men der er også nogle opgaver, som kræver, at jeg er hernede. Desuden er der også meget korruption, så man skal hele tiden tænke sig om og være indstillet på, at det kører anderledes her, siger hun.

Sisse har planer om at tage turen frem og tilbage tre til fire gange om året af tre til fire ugers varighed. I mellemtiden har hun en god støtte i James Fulgrenze Sunguya, der holder øje med tingene i hendes fravær.

- Han er mine øjne og ører, når jeg ikke er her, siger hun.

Arbejde i Danmark

For at finansiere hendes eget forbrug - rejser, ophold og så videre - arbejder hun som vikar som sygeplejerske, når hun er i Danmark. Men planen er, at Malaika Watotos Home på sigt skal være hendes fuldtidsarbejde.

På sigt vil hendes engagement i Afrika kunne kombineres med ferie sammen med hendes familie, som tæller ægtefællen Morten Nesgaard og børnene Sylvester på syv år, Stefanie på ni år og Sebastian på 11 år.

- Jeg vil ikke kunne gøre det her uden min familie, og jeg er glad for den opbakning, jeg har fra min ægtefælle, siger Sisse, som også er lidt ængstelig over alt det nye.

- Men nu fanger bordet, smiler hun.