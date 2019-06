Seks-årig skudt i ben: 42-årig underbo sigtet for grov vold

FJERRITSLEV: En 42-årig mand er nu blevet sigtet for at have skudt en seks-årige dreng i benet med et luftgevær.

Det oplyser vicepolitiinspektør Frank Olsen, Nordjyllands Politi.

Den seks-årige dreng var lørdag gået ned til sin underbo i Fjerritslev, og kort tid efter kom han grædende tilbage til sin mor med et skudsår i benet.

Haglet sad så dybt, at det efterfølgende måtte opereres ud.

Politiet havde på det tidspunkt ikke overblik over, hvad der var sket i forbindelse med skudepisoden, og det var først torsdag, at drengen kunne videoafhøres.

Og det er på baggrund af drengens forklaring og andre vidneforklaringer, at den 42-årige underbo nu er blevet sigtet for grov vold.

- På baggrund af drengens forklaring og andre vidneforklaringer, er vi blevet mere klar på, hvad der er sket, og efterforskningen pegede på den 42-årige mand, der blev anholdt i dag (fredag, red.) klokken 07.36.

Manden er blevet afhørt og efterfølgende løsladt igen, oplyser Frank Olsen.

Han er fortsat sigtet for grov vold, og efterforskningen i sagen fortsætter i de kommende dage.