Sigtet for trusler på diskotek: "Du vil ikke komme til at gå igen"

JAMMERBUGT:- Hvis du ikke dropper sagen, vil du ikke komme til at gå på to ben igen!

Sådan lød truslen mod en 16-årige pige på diskoteket Crazy Daisy i Fjerritslev forrige weekend, ifølge politiets sigtelse mod en mand fra Fjerritslev-egnen.

Den 28-årige mand nægter sig skyldig, men blev torsdag ved et grundlovsforhør i Hjørring varetægtsfængslet i to uger.

Ifølge politiet har han truet den 16-årige pige inde på diskoteket, fordi hun skal vidne i en retssag mod en af mandens bekendte. En retssag om vold.

Ifølge sigtelsen havde den 28-årige mand også hevet fat i pigen uden for diskoteket og sagt noget i retning af "har vi en aftale?"

Den 28-årige blev anholdt og sigtet for trusler mod et vidne, den 16-årige pige, og Retten i Hjørring bestemte, at han skal varetægtsfængsles, oplyser anklager Thomas Klingenberg fra Nordjyllands Politi.

Den 28-årige nægter sig skyldig og kærede afgørelsen om, at han skal sidde fængslet. Nu skal Vestre landsret tage stilling til, om der er grundlag for varetægtsfængslingen.