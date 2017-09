Sikker sejr til Jammerbugt FC

FODBOLD: Jammerbugt FC fik, hvad de kom efter, da de tirsdag eftermiddag gæstede VB 1968 i Bagsværd.

På trods af svære baneforhold og en målløs første halvleg kunne det nordjyske 2. divisionshold rejse hjem med en 3-0 sejr, og det er cheftræner Bo Zinck ganske tilfreds med.

- Kampen gik, som vi gerne vil have den, med at vi får en sejr. Det var et svært sted at spille, så det blev ikke en køn kamp, men vi var aldrig i fare for ikke at gå videre, og vi vinder sikkert 3-0, fortæller han.

Sejren betyder, at holdet går videre til DBU Pokalens næste runde, og her drømmer holdet om at møde et af de store superligahold. Særligt publikumsmagneterne Brøndby og FCK er velkomne på hjemmebanen i Jammerbugt, og det er udelukkende på grund af økonomien, fortæller cheftræneren.

- Vi vil gerne have en stor kamp med masser af tilskuere, og det giver Brøndby, FCK, AaB og AGF, så det er vores drømmemodstandere lige nu, siger han.

Mens hjemmeholdet selv startede med at nette i eget mål, var det efterfølgende Sander Hyltoft og Alexander Tved Hansen fra Jammerbugt FC, der lavede henholdsvis andet og tredje mål for Jammerbugt FC.