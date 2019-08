Sikkerhedsselerne virkede: Børn kom ikke alvorligt til skade i trafikuheld

FJERRITSLEV: Lørdag klokken 11.58 modtog Nordjyllands Politi alarm om et trafikuheld i krydset Aggersundvej og Manstrupvej ved Fjerritslev.

Uheldet viste sig heldigvis ikke at være alvorligt, men der nåede dog alligevel at blive rekvireret tre ambulancer til ulykkesstedet, hvor fem personer var involveret.

- En bil kørte ind i en anden ved krydset. Ud af de fem personer var der to børn, som efterfølgende klagede over ondt i maven. Det var på grund af sikkerhedsselerne, fortæller vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Der var således ingen alvorlige tilskadekomne efter uheldet.

Påkørte forankørende motorcyklist

Også i Hobro skete der et trafikuheld lørdag ved middagstid, da der klokken 12.15 blev slået alarm fra Hostrupvej.

Vagtchefen oplyser, at føreren af en lille varebil, en 43-årig mand fra lokalområdet, ikke opdagede, da en forankørende motorcyklist bremsede op.

- Han påkørte motorcyklen, som væltede og blev skubbet op i den forankørende bil. Det skete kun materiel skade, fortæller Per Jørgensen.