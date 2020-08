Sjældent vejrfænomen ved nordjysk strand: Anne Sofie troede først, det var en tornado

RØDHUS:Anne Sofie Tram kom kørende med en kollega tæt ved Rødhus Strand, da hun på himlen spottede noget, hun ikke havde set før.

Ude i horisonten så hun, hvad hun i første omgang troede var en tornado.

- Jeg sagde til min kollega, at jeg har aldrig har set en sky danse sådan der, siger hun til NORDJYSKE.

Da hende og kollegaen kørte forbi nedkørslen til stranden, stoppede de bilen og steg ud for at fotografere det, de så på himlen.

- Jeg blev bare lidt fanget af det, fordi det jo ikke er noget, jeg har set før, siger Anne Sofie Tram.

Senere har Anne Sofie fundet ud af, at der var tale om en skypumpe. Du kan se en video af fænomenet herunder.

De fleste skypumper herhjemme bliver dannet over vand, typisk sidst på sommeren, når vandet er blevet varmt og bliver drevet af de voldsomme opvinde ved regn- og tordenbyger, der kan opstå, når luften bliver varmet af vandet og trukket op i højder, hvor temperaturen kan være så lav som minus 20 grader.

En anden måde, skypumperne kan dannes på, at når to vindsystemer støder sammen langs en linje og ligesom "gnider" mod hinanden. Der kan der blive dannet turbulens, der så kan blive yderligere forstærket af opvinde fra kraftige regn- og/eller tordenbyger.

Mens skypumper trods alt ikke er et helt uset fænomen, så er egentlige tornadoer meget sjældne i Danmark. Den kraftigste, der er observeret, optrådte 11. februar 1962 over land nordvest for Holstebro. Her blev ca. 100 bygninger beskadiget, 500 træer knækkede eller blev revet op med rødder i en plantage, og bygningsmaterialer blev transporteret over en strækning på 13 kilometer.