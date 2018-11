Skæv bilist i stjålen bil stoppet af vaks patrulje

HUNE: Hvis en 30-årig mand fra Jerup havde smilet venligt til en modkørende hundepatrulje i Hune natten til fredag, så var hans kriminelle aktiviteter - måske - gået ubemærket hen.

I al fald gjorde manden sig så store anstrengelser for at kigge væk, da de to biler mødte hinanden på den mørke vej, at betjentene fattede mistanke, vendte kareten og fik standset den 30-årige, fortæller vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi.

Det viste sig, at varevognen, som manden kørte i, var blevet meldt stjålet i Herning i onsdags, at han var påvirket af euforiserende stoffer og havde 1,25 gram amfetamin i lommen.

Den 30-årige blev anholdt, og skal i løbet af fredag afhøres for at forklare, hvorfor en mand fra Jerup bliver stoppet klokken 01.05 i Hune i en bil, der er blevet stjålet i Herning.