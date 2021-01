Skøjteglade folk valfarter til: Den eneste af sin slags nord for Randers

BLOKHUS:Som en anden slags guldfeber i Klondike, valfarter besøgende til skøjtebanen i Blokhus, hvor der i disse dage er en heftig aktivitet.

Snelandskabet har for alvor dannet en ramme om hele Nordjylland og vinterens mildhed har foldet sig ud som en kærkommen begyndelse på det nye år.

På trods af, at saltvognene for alvor er kommet på arbejde og at de gennemsnitlige temperaturer for januar måned velsagtens svinger sig under frysepunktet, er der torsdag fyldt godt op på skøjtebanen, der u-undseeligt omkranser torvet i Blokhus.

Det er nemlig en af de eneste fysiske aktiviteter, man stadig har mulighed for at benytte sig af i disse særprægede tider, hvor især en global viruspandemi har sat en stopper for mangt og meget.

Der er blevet sat en stopper for næsten al indendørs fritidsaktivitet, der særligt er populære i vintermånederen, som følge af de smitsomme mutationer af coronavirusset, der har sneget sig ind på Nordjylland. Men så kan man jo altid bare rykke udendørs. Sådan har man også valgt at gøre i Blokhus.

Her har skøjtebanen i Blokhus på en ganske almindelig hverdag i omegnen af 50 til 100 besøgende. Nogle af gæsterne bruger banen som en idrætstime under hjemmeundervisning, fortæller ejer af Iscaféen i Blokhus, Rasmus Hundrup, som også står for driften på skøjtebanen.

Skøjtebanen i Blokhus var godt besøgt torsdag ved eftermiddagstid. Fotos: Bente Poder

- Fra første januar har vi opprioriteret vores åbningstider, så vi nu har åbent fra 11 til 21 alle dage. Mange af vores brugere bruger også banen som en slags idrætstime under hjemmeundervisning. Forældrene kommer herop og hygger med børnene, og så har de vinget den idrætstime af, siger den driftsansvarlige for skøjtebanen.

Personligt for Rasmus Hundrup har det også haft en effekt, at skøjtebanen - i modsætning til så meget andet - ikke er lukket ned.

- Det har en positiv påvirkning på mit sind, at vi kan være med til at glæde andre og opfylde mange af behov i disse tider, hvor der jo ellers ikke er så meget positivt at berette om, siger Rasmus Hundrup.

Den eneste af sin slags nord for Randers?

Jens Saabo, som er bestyrelsesmedlem i Blokhus Fonden, der har købt skøjtebanen til nytte og fornøjelse for hele byen, mener at vide, at skøjtebanen er den eneste af sin slags nord for Randers. I al fald nord for Aalborg, hvor kommunen lukkede skøjtebanen på C.W. Obels Plads.

Og det er netop de besøgende fra Aalborg, der også trækker besøgstallene markant op. Faktisk trækker skøjtebanen gæster til fra hele regionen.

- Aalborg Kommune undlod jo at etablere skøjtebanen på C.W. Obels Plads, og det nyder vi selvfølgelig godt af, og det gør de selvfølgelig også. Det er jo et fint udflugtsmål, og der er mange aalborgensere, der har sommerhuse heroppe. De kommer måske lidt ekstra i disse tider, hvor der ikke er så mange andre aktiviteter. Det har gjort, at vi er meget opmærksomme på diverse sikkerhedsforanstaltninger. Der bliver en ekstra ind- og udgang. Vi holder øje med antal deltagere, og frivilligkorpset i Blokhus stiller med to mand, så snart vi har brug for det, siger Jan Saabo.

Torsdag er Stefan Wolfgang Jensen med sin egen lille familie ude på skøjtebanen. Normalvis bor de i Aalborg, men for tiden er de i sommerhus i Jammerbugt Kommune, hvor de har været siden nytåret. De har valgt at tilbringe noget af deres dag på skøjtebanen, fordi det er en af de eneste fritidsaktiviteter for hele familien, der stadig kan lade sig gøre.

- Det hele er lukket ned, så det er det eneste, vi som en hel familie egentlig kan lave heroppe. Det er første gang, vi prøver skøjtebanen her i Blokhus. Vi har været i sommerhus hele ugen, men kommer fra Aalborg af.

Blokhus Skøjtebane opførtes i sin nuværende form i 2019, og den normalvise sæson løber fra 1. november til 1. marts. Det er nødvendigt at bestille tid til et besøg på skøjtebanen, så arrangørerne har mulighed for at holde øje med antallet af besøgende.