Skønnere idrætsoplevelse i vente: Tre haller renoveres for i alt to millioner kr.

JAMMERBUGT:Nu bliver det en tak federe at dyrke idræt i Jammerbugt Kommune.

I hvert fald hvis man er bruger af en af hallerne i henholdsvis Thorup-Klim, Aabybro og Nørhalne.

Kommunen har nemlig sagt ja til at smide samlet to millioner kroner i at renovere faciliteterne i de tre idrætshaller. Det oplyser den i en pressemeddelelse.

Hallen i Thorup-Klim er kommet en tiltrængt udskiftning af taget nærmere efter hallen har fået bevilliget et tilskud på 800.000 kr. hertil. Ud over at taget skal sikre en tæt hal, betyder udskiftningen også en energibesparelse, da der i forbindelse med udskiftningen af taget bliver isoleret efter nutidens krav om energioptimering.

DGI-Huset i Aabybro har fået bevilliget 600.000 kr. i alt. Halvdelen af beløbet er et tilskud til udskiftning af klinkerne i varmtvandsbassinet, da nogle klinker under vandoverfladen falder af. Det skaber problemer for brugerne af bassinet, og det er dyrt at få klinkerne sat på igen, da det kun kan ske ved hjælp af dykkere, når der er vand i bassinet.

De resterende 300.000 kr. af bevillingen er til renoveringen af omklædningsrummene i DGI-Huset.

Den sidste bevilling går til Idrætsforeningen Fremad Nørhalne. Den får 600.000 kr. i tilskud til udskiftning af gulvet i hallen, da det nuværende gulv er slidt med revner, trykmærker og skader i overfladen og forringet stødabsorbering.

- Vi har et aktivt foreningsliv i kommunen, som har stor betydning for livskvaliteten hos mange borgere. Derfor har vi stor interesse i at sikre, at der er de rette faciliteter, at de vedligeholdes og lever op til den standard, man må forvente. Det bidrager halpuljen til. Bevillingerne i år er givet til projekter, der betyder energibesparelser og til projekter, hvor slitage betyder en mærkbar forringelse af faciliteterne, forklarer Mogens Christen Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune.