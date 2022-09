Skole og børnehave smelter sammen til én enhed

KLIM:Samarbejdet mellem Klim Fribørnehave og Vuggestue og Klim Friskole er tæt. Børnehavebørnene deltager i morgensamlingerne på skolerne, og skolebørnene nyder samværet med de mindste børn i vuggestue og børnehave. Nu rykker de tre enheder endnu tættere sammen. Friskolen er nemlig blevet lagt sammen med børnehaven og vuggestuen og foretager samtidig et navneskifte: Klim Friskole og Fribørnehus.

Det er bestyrelsen i samarbejde med personalet, der er kommet frem til det nye navn, som ledsages af et nyt logo, der er undervejs.

- Det har været en længere proces at finde frem til det nye navn, griner de begge.

Nu er det valgt, og en forælder er i øjeblikket ved at kreere et nyt logo, som afsløres for børnene, inden det bliver præsenteret på en messe i Thorup-Klim Hallen.

Må ikke være udlejer

Sammenlægningen er kommet i stand, da skolen ikke må udleje lokaler, som tilfældet har været i forhold til børnehave og vuggestue. Derfor blev det besluttet at smelte de to enheder sammen, og selv om det endnu er nyt, vil det uvilkårligt få betydning for dagligdagen, er de to ledere enige om.

Samarbejdet har altid været tæt mellem skole, vuggestue og børnehave i Klim - nu bliver det endnu tættere. Privatfoto

De to enheder har til sammen 23 medarbejdere, som også kommer til at få et tættere samarbejde. Dog vil der, som i dag, fortsat være en ansvarlig leder for henholdsvis skole og børnehave/vuggestue.

- Nu skal vi lige finde vores ben og nye rutiner, det er klart, at vi kommer til at opleve, at vi får en meget mere smidig og forenklet administration, ligesom vi i højere grad kan drage nytte af hinandens personaleressourcer, fortæller friskolens leder, Charlotte Kjeldgaard og nævner som et eksempel at det bliver nemmere at drøfte børnenes udvikling på tværs af skole og børnehave.

- Tidligere skulle vi have tilladelse fra forældrene, fordi vi var to selvstændige enheder, siger hun.

Stabilt elevtal

Der bor omkring 430 fastboende i Klim, som også tæller en folkeskole. Trods tendenser med faldende børnetal er det ikke noget, der har påvirket hverken friskole eller børnehave og vuggestue.

- Vi har haft fremgang siden 2015, hvor vi var normeret til 26 børn. Nu er der 40 børn i vuggestuen og børnehaven, siger Jeanette Larsen, der har været ansat siden 2007, fra 2011 som souschef og fra 2016 blev hun leder.

Børnene på tværs af alderstrin nyder at tilbringe tid sammen. Privatfoto

I skolen, som til november kan fejre 150 års jubilæum, er der omkring 70 elever, som primært kommer fra den gamle Fjerritslev Kommune. Skolen har investeret i en bus, som henter og afleverer skolebørnene.

- Vores elevtal har ligget meget stabilt over mange år, siger Charlotte Kjeldgaard og tilføjer, at for den grundtvig-koldske friskole er det vigtigt, at der er plads til det enkelte barn.

Med børnehaven og vuggestuen har friskolen sikret sin egen fødekæde, og langt de fleste af børnene vælger også at fortsætte på friskolen.

- Det er ikke et krav, at de skal vælge friskolen. Vi har forældre, som vælger vuggestuen og børnehaven til deres børn, men vælger en anden skole. Det er dog langt de fleste, som fortsætter i skolen, fortæller Jeanette Larsen.