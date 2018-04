Skole renoveres tre år før ny skole bygges

JETSMARK: Håndværkerne er rykket ind på de to adresser i Kaas og Pandrup, der udgør Skolecenter Jetsmark.

En styregruppe er allerede i den indledende fase i planlægningen af opførelsen af en ny skole på en samlet adresse i nærheden af Jetsmark Idrætscenter. Skolen skal formentlig være klar til brug august 2021.

Alligevel holder kommunalbestyrelsen fast i en beslutning fra december 2016 om, at Skolecenter Jetsmark skal deles op i afdelinger, så indskoling og SFO samles i Pandrup-afdelingen, mens udskoling og mellemtrin samles i Kaas-afdelingen.

Dermed opfylder kommunen også et påbud fra Arbejdstilsynet om at forbedre de fysiske rammer i den nuværende specialafdeling.

Arbejdet ventes at koste 8,3 millioner kroner.

Men det er en nødvendig udgift, selv om styregruppen netop har indstillet til politisk behandling, at en ny skole opføres i to etaper og dermed vil stå klar til brug om godt tre år.

- Men vi kan ikke vente tre år med at give ordentlige forhold i specialafsnittet og til eleverne på skolen. Vi kan ikke være bekendt at vente til 2021, siger Ulla Flintholm (V), formand for børne- og familieudvalget.

- Forbedringerne er også en del af kommunens plan for 0-6-års-området. Desuden er der ikke tale om, at pengene vil være spildt. Vi får meget bedre forhold i specialafsnittet, og vi får en børnehave i meget bedre stand, uddyber hun.

I kommissoriet fra styregruppen for den nye skole indstilles nemlig, at der i første omgang alene bygges en ny skole, og at man først derefter skal afgøre, om der også skal opføre ny børnehave og specialafsnit, eller om de skal blive i 2018-rammerne.