Skoleelever skræmt: Nu skal aggressive måger skydes

Skrigende og aggressive sølvmåger har skabt så mange problemer ved Aabybro Skole og DGI Huset, at Jammerbugt Kommune har søgt dispensation til at regulere dem.

- Lige nu er skolen plaget af dem på grund af larmen, og når vi kommer længere hen på året, bliver de aggressive, fordi de har unger, der skal lære at flyve, og kommer man i nærheden af dem kan de voksne nemt finde på at angribe, fortæller Steen Nielsen, afdelingsleder i Vej og Park i Jammerbugt Kommune.

Problemet har efterhånden stået på i en del år. Og da de store fugle både skræmmer skolebørn og andre, der færdes ved skolen, har Jammerbugt Kommune bedt reguleringsjægere fra Aaby Sogns Jagtforening om at skyde skrighalsene.

- Tidligere kunne vi søge en generel tilladelse til at regulere måger i Aabybro by, og så kunne jægerne selv lave en aftale med folk i de områder, hvor der var mest behov for det. Men nu er reglerne strammet lidt, så nu skal vi søges til et specifikt sted som skolen og DGI Huset, hvor der også har været problemer, forklarer Steen Nielsen.

Ifølge hans oplysninger skulle der være ekstra mange måger i år, for på en tilfældig aften blev der optalt intet mindre end 55, som sad på skolens tag.

- Og nu begynder de jo at kæmpe om de gode redepladser, så der er en skrigen og larmen uden lige, siger Steen Nielsen.

Udover området ved skolen og DGI-Huset i Aabybro har Jammerbugt Kommune også søgt tilladelse til at regulere måger ved idrætscentret i Fjerritslev.

- Vi søger de steder, hvor vi ved, hvor der er problemer. Og det er der jo typisk ved haller og industribygninger med flade tage, tilføjer Steen Nielsen.

Jammerbugt døjer også med store flokke af råger mange steder. Men der går reguleringen først i gang senere, da det ikke er de voksne fugle men deres unger man skyder.