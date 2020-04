Skoler og dagtilbud åbner igen men over tre dage

JAMMERBUGT:Skoler og dagtilbud i Jammerbugt Kommune genåbner efter påske. Men det skal ske i etaper. Det har børne- og familieudvalget besluttet på et ekstraordinært møde.

Af en pressemeddelelse lørdag fremgår det, at alle kommunale dagplejere og dagtilbud genåbner onsdag 15. april. Derimod bruges der tre dage på at åbne skolerne for elever til og med femte klassetrin.

Elever i specialklassetilbud begynder alle onsdag 15. april, mens elever op til og med tredje klassetrin begynder torsdag 16. april. Først fredag 17. april vender elever på fjerde og femte klassetrin tilbage. Alle elever får en skoleuge på 25 timer - dog ikke specialklassebørn, der fortsætter efter deres normale skema.

- Denne model for genåbning af dagtilbud og skole skal, til glæde og gavn for børn, forældre og personaler sikre, at alt er på plads og sundhedsfagligt forsvarligt, inden der bydes velkommen tilbage til alle børnene. Børn med tegn på sygdom eller blot forkølelse skal fortsat blive hjemme, hedder det i pressemeddelelsen fra Jammerbugt Kommune.