Skrækslagne i Blokhus: Vores kyst er ved at blive ædt af havet

De har været bekymret i flere år, og efter seneste storm er bekymringerne blevet endnu større.

- Vores skrækscenarie er næste store storm, hvor havet igen æder sig ind på kysten. Vi oplever et folkeligt pres fra såvel vores medlemmer som øvrige, og derfor ønsker vi at sætte gang i en proces, som også skal inkludere Jammerbugt Kommune og andre instanser, siger grundejerforeningens formand, Jens Saabo.

Men Jens Saabo og de andre borgere i Blokhus skal ikke være så bekymret. Jammerbugt Kommune er på sagen, lyder det fra borgmesteren.

- Jammerbugt Kommune er også meget interesseret i at sikre kysten ved Blokhus – og aktuelt er vi selvfølgelig også opmærksom på, at vandet æder sig ind på kysten – og at Sømærket er truet. Som kommunalbestyrelse er vi jo interesseret i at sikre byens identitet – og en del af Blokhus bys identitet er Sømærket, siger Mogens Gade.

- Som bekendt tager Jammerbugt Kommune situationen alvorligt – såvel via teknisk udvalg, som løbende drøfter situationen, og også via den nedsatte Task Force med lokale repræsentanter – blandt andet også grundejerforeningen er repræsenteret her, siger han og forklarer, at coronaepedemien har udskudt nogle møder i Task Forcen blandt andet med deltagelse af kystdirektoratet, som har været kontaktet efter den seneste storm.

Mens sagen har kørt i Task Forcen, har repræsentanter fra grundejerforeningen taget ansvaret på sig for at være foran med løsninger og afholdt møde på stranden i Blokhus med direktør Carsten Aagerup fra virksomheden GroundPlug Coast, der har gode erfaringer med biologisk kystsikring.

- Biologisk kystsikring hjælper naturen til at genskabe sig selv. Hver bølge, der slår ind på kysten, tager en mængde sand med, hver gang bølgerne ruller tilbage. Ved at etablere rækker med pil sikrer vi, at størstedelen af sandet aflejres på stranden i stedet for, at det ryger med bølgerne tilbage i havet – på den måde bygger vi forstranden op, og dermed kan skrænterne bedre klare storme som eksempelvis Bodil og Egon, fortæller Carsten Aagerup, der grundlagde GroundPlug Coast efter, at han i nyhederne havde set, hvordan kysterosionen ved Nørlev Strand kostede grundejere deres huse.

Han besluttede sig for at forsøge at gøre noget ved udfordringen og hentede inspiration fra blandt andet Holland og Polen og allierede sig med ingeniører og Kystdirektoratet. I 2018 etablerede virksomheden biologisk kystsikring ved Nr. Lyngby. Hjørring Kommune havde givet tilladelse til en løsning med hård kystsikring med sten og sandfordring. Det er en forholdsvis dyr løsning, og derfor besluttede de lokale sig for at prøve GroundPlug Coast’s løsning, som er billigere og langt mere miljøvenlig.

- I Nr. Lyngby kan vi allerede se en markant forbedring – sandets højde er steget med 60-80 centimeter. Desuden er det værd at bemærke, at det heller ikke endnu har været nødvendigt at sandfodre, siger Carsten Aagerup.

I Blokhus skal der, ifølge Carsten Aagerup, etableres to rækker med pil på en strækning på omkring 500 meter syd for nedkørslen. Den første række skal graves ned tæt på klitfoden og næste række skal placeres omkring seks-syv meter længere ude mod havet. Desuden skal der beplantes med marehalm, hjelme eller anden flora. Projektet vurderes at komme til at koste omkring 2 millioner kroner, og ifølge Carsten Aagerup er det en langt billigere og mere bæredygtig løsning end den konventionelle form for kystsikring med sten og de enorme mængder sand.

- Selv om der også skal sandfodres ved biologisk kystsikring, er der tale om langt mindre mængder. Det udgør kun en fjerdedel i forhold til rene sandfodringsløsninger, og dermed langt mere skånsom mod fiskebestanden, der er udsat, hver gang der pumpes sand op fra havbunden, siger han.

Hos grundejerforeningen er man heller ikke i tvivl om, at biologisk kystsikring er den rette vej at gå, og håbet er, at Jammerbugt Kommune vil være positiv overfor at indlede projektet – både i forhold til økonomi og en hurtig indsats.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det her en sag, der ligger os meget på sinde. Med den hast havet æder sig ind på klitterne, har Sømærket en begrænset levetid. Det er et betydningsfuldt vartegn for byen, som grundejerforeningen i sin tid fik stablet på benene, og det ønsker vi at værne om - derfor haster det med at få etableret kystsikringen, fastslår formand Jens Saabo.

Der går dog tre uger, inden der kan besluttes noget.

- Der afholdes møde om emnet den 20. august og to af de alternativer, der skal drøftes, er en evt. flytning af både sømærke og badehuse – men også den omtalte pilefletløsning er en del af dagsordenen – ikke mindst de gode erfaringer nordfra. Så vi har en fælles dagsorden og ingen sidder på hænderne, siger Mogens Gade.