Skraldestrejke: Derfor får du ikke hentet dit affald i dag

JAMMERBUGT:Borgerne i Jammerbugt Kommune må affinde sig med fyldte skraldespande, for skraldemændene strejker.

Der er p.t. uvist, hvornår strejken stopper, så der igen blev tømt skraldespande i kommunen.

Det tyskejere firma Remondis A/S står for indsamlingen af affald i Jammerborg Kommune, og medarbejdere og firmaet strides om en medarbejderudpeget tillidsmand.

Firmaet vil ikke acceptere, at den person, medarbejderne har valgt, skal være tillidsmand.

Striden drejer sig angiveligt om en medarbejder-udpeget person i Brøndby Kommune, hvor Remondis A/S også står for affaldshåndteringen.

Uvist hvor længe strejke varer

Strejken startede 6. november og har nu bredt sig til 13 kommuner landet over, heriblandt Jammerbugt Kommune som den eneste i Nordjylland.

Jammerbugt Kommune har onsdag lagt følgende besked ud på Facebook: "Skraldemændene ved Remondis strejker. Det er ikke på grund af problemer i Jammerbugt Kommune. Men fordi de sympatistrejker med deres kollegaer i Brøndby. Derfor får I ikke hentet dagrenovation i dag, og vi ved endnu ikke, hvornår de genoptager arbejdet."

Over 30.000 ansatte i 30 lande Remondis A/S er en del af den af den tyske familieejede virksomhed Remondis, der på verdensplan beskæftiger mere end 30.000 medarbejdere, på 800 lokationer i 30 forskellige lande. Aktiviteterne i Danmark er indsamling, transport, affalds- og genbrugsløsninger. Kilde: Remondisdanmark.dk

Remondis A/S bekræfter på sin hjemmeside, at strejken handler om, at firmaet ikke vil godkende en bestemt person som tillidsmand: "Medarbejderrepræsentanterne (har) overfor virksomheden bekræftet, at den ulovlige arbejdsnedlæggelse er begrundet med en utilfredshed om, at virksomheden har benyttet sig af arbejdsmarkedsmodellens mulighed om at gøre indsigelse mod valget af en ud af de i alt to valgte tillidsrepræsentanter. Det arbejdsretlige system er i gang, og vi har tillid til, at det system, som arbejdsmarkedets parter arbejder ud fra, vil være med til at håndtere den ulovlige arbejdsnedlæggelse."

Remondis A/S har ikke flere kommentarer, men tilføjer: "Vi beklager selvfølgelig meget situationen overfor alle berørte medarbejdere, virksomheder, borgere og kommuner og håber, at vi hurtigst muligt kan vende tilbage til en normal drift, hvor der hurtigst muligt bliver hentet affald igen."