Skud i Fjerritslev: Gerningsvåben er muligvis fundet

FJERRITSLEV:Politiet har muligvis fundet det våben, der tirsdag blev brugt, da en 53-årig mand blev ramt i hånden af skud, mens han kørte på sin knallert på Jernbanegade i Fjerritslev.

Det fortæller NORDJYSKEs reporter på stedet, Peter Witten.

Foto: Martin Damgård

Politiet har onsdag formiddag haft afspærret et område ved et ældrecenter på Tennisvej i Fjerritslev, og her kunne man se, at teknikere bar en hvid pose med et oversavet jagtgevær væk fra stedet, fortæller Peter Witten.

Nordjyllands Politi har endnu ikke nogen oplysninger om, hvad undersøgelserne ved ældrecentret drejede sig om, og derfor heller ikke nogen kommentar til, om det er det formodede gerningsvåben, der er fundet.

Et vidne fortalte tirsdag aften til NORDJYSKE, at han havde hørt to skud i forbindelse med skudepisoden, der skete omkring klokken 19.50.

Politiet meldte tidligere onsdag ud, at den 53-årige formentlig er blevet ramt af skud fra et haglgevær.

Skudepisoden efterforskes stadig massivt, og politiet ved endnu ikke, hvad der ligger bag skudepisoden, eller hvem der har affyret skuddene.