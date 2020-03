53-årig ramt af skud, mens han kørte på knallert på gaden i Fjerritslev - politi efterlyser vidner

FJERRITSLEV:Nordjyllands Politi efterforsker massivt en skudepisode i Jernbanegade i Fjerritslev tirsdag aften, hvor en 53-årig mand blev ramt af skud i hånden, mens han kørte på sin knallert på Jernbanegade i Fjerritslev.

Men politiet ved endnu ikke, hvad der er op og ned i sagen.

En ting ligger dog fast: Den 53-årig blev nærmest skud af sin knallert, da han kort før klokken 20 var på vej hjem fra Netto. Pludselig blev han ramt af skud i hånden og væltede på sin knallert.

Politiet formoder, at manden er blevet ramt af skud fra et haglgevær.

Men politiet ved endnu ikke, hvor skuddet blev affyret fra, hvem der affyrede skuddet eller hvad der ligger bag skudepisoden. Politiet kan derfor heller ikke sige, om det var en bevidst handling, at den 53-årige blev ramt.

Det fortæller vicepolitiinspektør Frank Olsen, Nordjyllands Politi.

- Skud i det offentlige rum er en særdeles alvorlig sag, så der er et stort efterforskningsarbejde foran os. Vi efterforsker massivt for at få klarlagt, hvem der har afgivet skud, og under hvilke omstændigheder det er foregået, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen, der oplyser, at det blandt andet indebærer en række tekniske undersøgelser og undersøgelser i området, ligesom forurettede og en række andre personer skal afhøres af politiets efterforskere, herunder de vidner der måtte henvende sig i løbet af i dag.

Vidner efterlyses

Derfor vil politiet meget gerne høre fra borgere der kan have oplysninger i sagen.

- Særligt et udenlandsk par, der ca. kl. 20.00 i går aftes var i dialog med ambulancepersonalet, der behandlede forurettede på Jernbanegade, er interessant for vores efterforskning. Dem vil vi gerne tale med, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen, og tilføjer, at parret var kørende i en sølvgrå Ford Focus.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.

Stor politiaktion tirsdag aften

I første omgang startede sagen som et uheld, da politiet klokken 19.49 modtog en anmeldelse om, at en person var væltet på sin knallert på Jernbanegade. Men da ambulancepersonalet ankom til stedet, kunne de konstatere, at han var ramt af i hånden af skud.

Og det udløste en stor politiaktion.

Adskillige patruljer og hundepatruljer blev sendt af sted, og omkring klokken 23 stormede specialtrænede betjente fra Nordjyllands Politi et hus på Jernbanegade 20.

Der var dog ingen til stede på adressen, og det viste sig, at huset stod tomt.

- Den umiddelbare konklusion, da vi var på stedet var, at vi havde en formodning om, at skuddet kunne være affyret fra den adresse. Men det viste sig, at det ikke havde noget med det at gøre, siger Frank Olsen.

Manden, der blev ramt af skud er fra lokalområdet. Han er uden for livsfare, men han er forsat indlagt på hospitalet, oplyser lederen af politiets efterforskning, vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Der vil fortsat være politi til stede på gerningsstedet i Fjerritslev i løbet af onsdagen.